人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

驻埃及使馆举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会

2023年07月27日19:38 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗7月27日电 （记者黄培昭、沈小晓）7月26日，中国驻埃及使馆以国防武官王瑞正少将名义举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强，埃国防部长兼军工生产部长代表巴克尔·布尤米少将、参谋长代表穆罕默德·巴斯尤尼少将等军方官员，埃外交部、旅游和文物部、青体部等部委领导，前总理伊萨姆·沙拉夫等社会各界人士，驻埃外国使节、武官，中国在埃机构和华侨华人代表等近500人出席。

廖力强介绍中国军队对维护世界和平与发展的重要贡献，表示中方愿同埃及共同努力，持续深化两国两军合作，为促进地区及世界和平发展作出新的更大贡献。

巴克尔少将积极评价中国国防和军队建设成就，表示埃方愿同中方继续保持良好合作，推动两国两军关系进一步发展。

活动中，播放了中国军队践行全球安全倡议微视频《我在》，来宾们热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，积极评价中国军队为维护地区和国际安全所作的重要贡献，祝愿中埃友好关系不断取得新进展，现场气氛热烈友好。

(责编：崔越、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部