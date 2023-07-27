人民网开罗7月27日电 （记者黄培昭、沈小晓）7月26日，中国驻埃及使馆以国防武官王瑞正少将名义举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强，埃国防部长兼军工生产部长代表巴克尔·布尤米少将、参谋长代表穆罕默德·巴斯尤尼少将等军方官员，埃外交部、旅游和文物部、青体部等部委领导，前总理伊萨姆·沙拉夫等社会各界人士，驻埃外国使节、武官，中国在埃机构和华侨华人代表等近500人出席。

廖力强介绍中国军队对维护世界和平与发展的重要贡献，表示中方愿同埃及共同努力，持续深化两国两军合作，为促进地区及世界和平发展作出新的更大贡献。

巴克尔少将积极评价中国国防和军队建设成就，表示埃方愿同中方继续保持良好合作，推动两国两军关系进一步发展。

活动中，播放了中国军队践行全球安全倡议微视频《我在》，来宾们热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，积极评价中国军队为维护地区和国际安全所作的重要贡献，祝愿中埃友好关系不断取得新进展，现场气氛热烈友好。

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