参加庆祝建军96周年招待会的菲方嘉宾与中方合影。中国驻菲律宾大使馆供图

人民网马尼拉7月27日电 （记者樊帆）7月26日晚，中国驻菲律宾使馆举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。中国驻菲律宾大使黄溪连、国防武官李建中，菲军武装部队总参谋长布劳纳上将、菲众议院高级副议长冈萨雷斯、前防长、现基地转化署署长洛伦扎纳、外交部副部长多明戈、国防部助理防长洛伦佐、菲军副总参谋长加尔兰中将、西部军区司令卡洛斯中将等军政高层、有关国家驻菲武官，中国驻菲使馆外交官、中资机构、留学生、华侨华人代表等约400人出席。

黄溪连在致辞中表示，长期以来，中国人民解放军积极参与联合国维和、亚丁湾护航、国际抗疫合作，以实际行动践行大国军队的国际担当，成为维护世界和平与稳定的坚定力量。中国人民解放军是爱好和平、维护和平的军队，中国人民解放军的发展壮大是世界和平力量的发展壮大。

李建中表示，近年来，在两国元首战略指引下，中菲两军友好合作关系稳步发展，在高层交往、教育训练、舰艇访问、对菲军援、军官交流、抗击疫情等方面均取得了积极进展。衷心祝愿两国两军关系不断发展，两军未来进一步加强务实交流与合作。

招待会气氛友好热烈，现场播放的宣传片从多个角度反映了中国人民解放军承担的国际责任和义务、现代化建设成就以及中菲两军交流合作的历程。来宾对中国人民解放军建军96周年表示热烈祝贺，充分肯定中国军队为维护地区和国际安全所作的重要贡献，并对深化中菲两国两军关系积极建言献策。

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