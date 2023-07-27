7月25日，新兴市场国家和发展中国家营商环境发展论坛在北京举行。新华社记者 鞠焕宗 摄

新华社北京7月27日电（记者郭宇靖、陈旭、邵艺博）新兴市场国家和发展中国家（EMDC）发展合作北京论坛25日在京召开。来自政府、行业协会、智库、媒体、企业等300余位中外嘉宾围绕“深化团结协作 汇聚增长合力”主题深入展开讨论。

与会人士认为，中国正以高水平对外开放和高质量发展，从金融、科技等多领域推动南南合作，不断为各国发展提供新机遇、注入新动能。

EMDC发展合作北京论坛由新华通讯社、北京市人民政府和中国人民对外友好协会共同主办，旨在搭建新兴市场国家和发展中国家间宽领域深层次务实合作的高端平台。

新华通讯社社长傅华在致辞时说，当前，百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，广大新兴市场国家和发展中国家面临复杂的内外部环境。坚定不移聚焦发展、携手合作，是应对挑战的必然选择。

“中国式现代化的生动实践证明，广大新兴市场国家和发展中国家完全可以基于自身社会制度、资源禀赋、历史文化等实际情况，探索出一条适合本国国情的现代化道路，共同绘就百花齐放的人类社会现代化新图景。”傅华说。

北京市市长殷勇表示，北京将更加注重合作创新，加快推进国际科技创新中心建设，充分发挥教育、科技、人才资源优势，面向全球特别是新兴市场国家和发展中国家，进一步搭建多层次、多类型国际科技合作交流网络，促进创新项目对接和科技人才交流，联合推动创新研发、创业孵化和技术转移。

中国人民对外友好协会会长林松添说，21世纪以来，新兴市场国家和发展中国家群体性快速崛起，经济规模已占世界经济总量半壁江山，对世界经济增长贡献率更是高达80%。当前，世界进入了新的动荡变革期，全球产业链、供应链、资金链安全正经受前所未有的考验，经济全球化遭遇逆流。

“中国致力于推动南南合作、南北对话，维护发展中国家的共同利益，维护经济全球化，实现合作共赢。”林松添表示，今年是筹建“一带一路”倡议提出10周年，倡议极大带动了亚非拉等沿线国家铁路、公路、港口、机场、电力、通讯等基础设施建设，促进了沿线国家工业化和可持续发展，成为惠及沿线国家广大人民的“发展带”和“幸福路”。

南非大学语言学与现代语言系中文部高级研究员谭哲理说，中国作为世界第二大经济体的崛起，为发展中国家提供了参与和影响国际舞台的机会。新兴市场国家和发展中国家在国际事务中日益增长的影响力正体现在全球治理改革和不断演变的国际秩序中。

通过有效协作，中国正在帮助广大发展中国家加速实现工业化、现代化。在哈萨克斯坦，中国通用技术集团联合江淮汽车共同投资阿鲁尔（ALLUR）汽车集团，助力该公司产销量大幅增长。中国通用技术集团总经理陆益民介绍，通过中哈双方在技术、装备、管理、资金间的有效协同与整合，这个项目极大提升了当地汽车产业及相关领域的现代化和工业化发展水平，阿鲁尔集团2022年汽车产销量均位列哈萨克斯坦之首。

北京银行董事长霍学文认为，世界多极化趋势不可逆转，需要新兴市场国家和发展中国家携手共进，有力提升金融市场互联互通水平。目前，北京银行已构建遍布全球的700余家境外代理行，借助国际支付清算和国际结算系统，为客户开展与新兴市场国家和发展中国家的贸易合作提供金融服务。

携手推进南南合作，科技创新是重要领域。在不少新兴市场国家和发展中国家，来自中国的创新技术已经率先“跑起来”。新石器慧通（北京）科技有限公司研发的无人配送车，正驶出国门，已在泰国、马来西亚等十余个国家落地。该公司首席营销官刘明敏表示，未来海外市场发展将取得高速增长。

印度工商会联合会执行董事阿都尔·达拉果地认为，科技创新是当前经济发展和变革的动力，印度需要数字农业、数字零售、数字医疗等数字化转型，印度企业也需要加强对数字建设能力的投资。当前，数字经济的快速增长主要发生在各国的“国内”市场，在发达国家制定了大量保护性政策的情况下，如果各国特别是发展中国家能够走到一起，将毫无疑问推动数字经济增长。

“2022年中印贸易额为1360亿美元，未来这一数字可能超过2000亿美元。”阿都尔·达拉果地表示，两国之间需要架起更多友谊的桥梁，建立更加牢固的贸易联系，进一步增加跨境投资。

殷勇表示，未来北京市将大力实施科技创新、数字经济、绿色金融、生物医药等重点领域全产业链开放，积极开展规则、规制、管理、标准等制度性开放先行先试，支持服务贸易创新发展，促进更多领域跨国投资和经贸合作。

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