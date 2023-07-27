美丽的泰晤士河畔，南岸中心的皇家节日音乐厅，是伦敦爱乐乐团的演出基地。每每夜幕降临，绚烂的灯光下，艺术家们在音乐厅倾情演奏经典，为观众带来回味不尽的“梦幻交响”，中西合璧交融之音也多次在此奏响，让西方乐迷更多认识了中国音乐。

一个初夏的下午，乐团首席执行官大卫·伯克接受了人民网专访。他讲述了乐团与中国半个世纪的渊源、畅谈乐团多年与中国的合作，以及如何用音乐促进东西方文化交流。在他看来，音乐是无国界、跨领域的艺术，更是来自不同文化、语言的人们互相沟通心灵的大道。走过三年疫情，伯克先生特别期待2024年伦敦爱乐乐团再次到中国巡演，与中国乐迷重逢。“能够重新回到中国舞台，真好!”

大卫·伯克。路易斯·麦卡锡摄

半个世纪的不解之缘

人民网：作为伦敦五大交响乐团之一、英国最大的管弦乐团，伦敦爱乐乐团在中英文化交流中一直发挥着引领作用。 乐团上世纪七十年代在中国的首次演出，给中国观众们留下了深刻而珍贵的记忆，多年以后，人们还常提起这个第一次。您能和我们分享一下乐团与中国的初遇吗？

大卫·伯克：伦敦爱乐乐团与中国的友好合作是一笔宝贵的财富，它不仅是我们乐团身份重要的一部分，也坚定了我们与中国持续合作的信念。我认为，我们今天进行的对话仍源于第一次访问。半个世纪以前，我们作为第一支在中国演出的西方交响乐团在1973年首次访问中国。那时候，我们并不了解中国乐迷对古典音乐的热情，所以演出的热烈反响让我们感到喜出望外。

人民网：2008年北京奥运会召开当年，伦敦爱乐乐团在81岁高龄的指挥大师库特·马祖尔的带领下登陆北京，成为国家大剧院开幕之初迎来的首支西方顶尖乐团，之后也多次到访国家大剧院。能否请您分享一下乐团在2008年至今与中国的合作？

大卫·伯克：从2008年开始，乐团每两年就在中国进行为期两周的巡演，直到被新冠肺炎疫情中断。我们一般会在12月底和1月初左右前往中国，为观众们呈现一系列精彩绝伦的新年音乐会。观众们不仅能在现场体验，也同样能在电视转播中收看。

在2012伦敦奥运文化节期间，乐团在主场与北京爱乐乐团进行了合作。亲身见证两个交响乐团在英国同台演出是一次独具一格的体验。在我眼里，两位来自不同乐团的小提琴手一起演奏也是某种文化交流的象征。

大卫·伯克。路易斯·麦卡锡摄

人民网：这些年乐团在中英文化交流中扮演了重要角色，您能分享一下个人与中国的交往故事吗？中国给您留下了哪些深刻印象？

大卫伯克：我于2009年加入乐团，并在2020年也就是疫情开始之初担任首席执行官，因此很遗憾还没有机会与乐团一起前往中国巡演。但我个人一直对中国情有独钟，2000年我和妻子作为背包客在中国旅行了三周，一路上收获了当地人非常热情的欢迎。

我们在西安遇到两个想练习英语的当地小男孩，他们带我们参观兵马俑，以及西安的后街；在桂林我们骑上自行车、环游乡间，亲身体验了“桂林山水甲天下”；在卧铺火车的车厢中，我们和其他八个人一起，大家相互照顾、分享家乡的食物。

跨越空间的东西交融

人民网：今年1月中国新年正月初一，著名作曲家、指挥家谭盾执棒伦敦爱乐乐团，融汇中西的《敦煌·慈悲颂》在英国成功首演。谭盾说，希望这部作品可以让全世界听众了解中国人的过去、信念和未来。请您介绍一下这次合作。

大卫·伯克：《敦煌·慈悲颂》2018年在德累斯顿音乐节首演时就引起了轰动，所以我们很早就想把它带到伦敦。根据这个想法乐团与谭盾很快开展了交流。这次合作演出对双方来说都是一种荣幸。

在我们庞大的管弦乐队和四位独奏音乐家之外，伦敦爱乐合唱团还在这部作品中邀请了伦敦华人社区合唱团，为观众们带来了精彩纷呈的合作演出。伦敦爱乐合唱团一方面在短时间内掌握了中文歌词，另一方面又通过与华人合唱团的合作增添了不一样的色彩。音乐之外，台上的美轮美奂的琵琶舞者也提升了作品的叙事性和观众体验感。

《敦煌·慈悲颂》在伦敦演出。人民网 余颖摄

人民网：您认为《敦煌·慈悲颂》实现了突破文化疆界、音乐直达人心这一点吗？

大卫·伯克：音乐具有文化促进文化沟通的力量，我想不出还有什么作品比《敦煌·慈悲颂》更能表现这一点。 这部作品精彩绝伦地呈现了佛教故事、中国传统音乐、民族歌谣与西方音乐的融合。参与到这个合作也让我深刻地了解到了这部作品其本身与特质，从而使与我对它产生了强烈的情感连接。

这部作品在英国演出后广受好评，最特别的是它的叙事和音乐包含了中国观众耳熟能详的佛教故事以及其他文化符号。虽然这对于西方观众并不那么熟悉这些元素，但是《敦煌·慈悲颂》那多元、丰富的文化内核却使得它能够和来自不同背景的观众在各自熟悉的维度上产生共鸣。

2025年，我们希望能够带来谭盾新作品的全球首演，但这个计划还处于早期的讨论阶段，需要更多打磨。

激荡未来的巡演重启

人民网：您前面提到您是在2020年疫情初期成为乐团首席执行官，在没有了现场表演和观众之后，您是如何带领乐团将美好的音乐带给人们？

大卫·伯克：对于我来说，成功地举办一场音乐会是最具有成就感的一件事。想到座无虚席的音乐厅，看到舞台上的音乐家们发挥出他们最好的才华，我就对自己的工作充满动力。

在英国封城期间，乐团拍摄录制了20多场演出，当时只有我一个现场观众。我认为录制演出是一种新奇的模式，在吸引新观众的同时还能带来更多可能性。我们还专门为已经成功举办四届的中英国际音乐节特别录制了德沃夏克的《新世界交响曲》。这场演出在中国各地的数字媒体平台上都有播放，吸引了大量慕名而来的观众。

现在我们是TikTok上最受关注的乐团，在各个社交媒体平台上坐拥超过一百万粉丝，给世界各地的观众带来与亲临现场观看不一样的体验。得益于疫情期间的探索和尝试，这一新的数字化平台不仅给予了我们创新的机会，也打开了另一个分享管弦乐之美的窗口。

大卫·伯克。路易斯·麦卡锡摄

人民网：未来您将怎样带领乐团，继续书写与中国音乐家和机构合作的新故事？

大卫·伯克：除日常的演出之外，我们始终致力于培养新的作曲家，其中就包括了两位居住在伦敦的中国年轻人。我们希望这些新人才能够像谭盾那样有机地融合中国文化与西方音乐，为观众带来新的体验。

今年4月，我们举办了《意象中国：东方遇见西方》音乐会。这是一次与中国指挥家和音乐家的特别合作，其中不仅包括中国作曲家创作的管弦乐还有许多英国观众熟悉的西方作品。我很高兴有机会认识一些我们之前没有合作过的音乐家和作曲家，与他们一起迎接新观众。乐团将继续用音乐推动文化交流，并希望在未来能和更多的中国音乐人在皇家节日音乐厅合作。

不久的将来，乐团将于2024年12月在中国巡演，前往广州、深圳、上海和北京等城市。 我们希望这次旅途能够重新开启两年一次的中国巡演。同时，北京爱乐乐团也和我们保持着紧密的联系，不断寻找两个乐团合作的机会。

在演出之外，乐团也希望能够在音乐教育方面与中国的年轻人互动，或许我们的乐手们可以在演出结束以后去当地学校教学。音乐是推进中西文化交流与合作的美好桥梁，我们会像半个世纪之前的同事那样，不懈地将这一理念传达给更多人。（实习生丁想恬、施沐阳）

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