人民网伦敦7月26日电 （余颖、狄心悦）26日上午， “美丽中英”摄影大赛在中国驻英国大使馆文化处正式启动，本次大赛用镜头语言打破地理的隔阂，邀请全球摄影爱好者上传作品，一同发现美丽中英、魅力中英。

本次大赛共设自然景观与建筑、中国人物、文化三大主题，邀请全球摄影爱好者，通过镜头踏上一段引人入胜的中英自然文化之旅，增进中英两国文化交流互鉴，促进两国人民友好往来。

本次大赛评审团云集中英两国摄影界大咖，其中包括北京电影学院教授杨恩璞、中国摄影家协会前理事周梅生、英国皇家摄影学会主席西蒙·希尔和英国职业摄影师学会主席蒂姆·弗拉奇。

蒂姆·弗拉奇主席表示，本次摄影大赛将成为中英多元文化交流互鉴的良好机会，也期待更多令人感到惊喜甚至是惊艳的元素。“中国拥有如此多样的风景，参赛作品将展现其非凡的广度和多样性。”

英国皇家摄影协会项目总监迈克尔·普里查德（Dr. Michael Pritchard）分享了与中国摄影师合作的经历。“对我来说，照片胜过千言万语。向我的家人展示在中国拍摄的照片，将比我用文字叙述更能让他们了解我在中国的所见所闻。”

本次大赛由中国驻伦敦旅游办事处、欧洲时报英国分社和中国尚图坊联合主办。本次大赛作品征集截止日期为10月31日，遴选出的50份入围优秀作品将在主办方的社媒账号及元宇宙画廊中展示。比赛还将最后评出3名特等奖、9名二等奖、15名三等奖以及30名荣誉奖。

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