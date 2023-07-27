新华社北京7月27日电 日本媒体26日报道，围绕驻日美军基地周边区域检测出有健康威胁的全氟和多氟烷基物质(PFAS)问题，日本政府拟扩大居民血液检测规模。

日本环境省25日召开专家会议，计划将现行的试点血液检测扩大至全国。2020年以来，环境省每年选取3个地区共计大约100名居民参与血液检测。一些消息人士透露，环境省考虑将检测规模扩大至每年2000至3000人，预计2025年以后启动。具体方案仍在讨论中。

这是2022年6月19日在日本东京拍摄的美军横田基地资料照片。新华社记者张笑宇摄

日本环境省同时计划对可能造成环境污染的物品加强管理，尤其是防止含有全氟和多氟烷基物质的泡沫灭火剂渗漏。

全氟和多氟烷基物质难以降解，会在环境和人体中累积，因此被称为“永久性化学物”。有专家指出，如果长期大量饮用受这种物质污染的水，可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。

这是2022年6月19日在日本东京拍摄的美军横田基地资料照片。新华社记者张笑宇摄

本月早些时候，驻日美军承认横田基地发生过含有全氟和多氟烷基物质的灭火剂泄漏。疑受此影响，东京都已有17个地区的地下水检测出全氟和多氟烷基物质超标，多摩地区超过半数居民血检结果异常。

冲绳县政府一项最新调查显示，美军冲绳基地周边30个地点的水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标。冲绳县政府呼吁附近居民不要饮用这些地点的水，以免健康受到威胁。该县一个市民团体今年2月发布的调查结果显示，大约40%居住在美军冲绳基地周边的居民血检结果异常。（张旌）

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