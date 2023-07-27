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苏丹武装冲突已持续约100天 联合国难民署呼吁结束冲突

2023年07月27日13:47 | 来源：央视新闻客户端
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苏丹武装冲突已持续约100天，当地时间7月24日，联合国难民署呼吁结束冲突，同时对为寻求安全而被迫流离失所者人数的剧增表示严重关切。

苏丹难民陆续抵达乍得

苏丹难民陆续抵达乍得

目前，超过74万名难民逃离苏丹，抵达乍得、中非共和国、埃及、埃塞俄比亚和南苏丹等邻国，处境悲惨。此外，苏丹接收的来自其他国家的难民中，有18.5万名难民被迫迁往该国境内更安全的地区，陷入无情的流离失所循环。

逃离苏丹的难民等待登上货机

逃离苏丹的难民等待登上货机

喀土穆、达尔富尔等地区冲突升级，引发大规模的境内流离失所，造成平民伤亡。联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪表示，现在是冲突各方立即结束这场悲惨冲突的时候了。在进行急需的和平对话之前，必须允许人们离开冲突地区，在苏丹境内或境外寻求安全，并受到保护，免受一切形式的暴力。

随着越来越多的人继续逃离，该国境内和邻国的流离失所者营地迅速变得人满为患。雨季的到来进一步加剧了人们的苦难，并导致边境地区难民安置的后勤工作更加复杂。食品和燃料价格的飙升让本已脆弱的家庭和个人雪上加霜，而供应链中断和高通胀率增加了人道主义援助的成本。

联合国难民署正竭尽全力在能够抵达的区域提供安全援助。联合国难民署向各方紧急呼吁提供更多支持，以便能够援助和保护受冲突影响的民众。难民署还呼吁为人道主义工作人员开辟安全通道，以便为人们提供援助。（总台记者 马培敏）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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