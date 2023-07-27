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中国第26批赴刚果（金）维和部队授勋仪式暨中国赴刚果（金）维和行动20周年庆典活动举办

2023年07月27日13:20 | 来源：人民网-国际频道
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图为授予仪式现场。人民网记者 闫韫明摄
图为授予仪式现场。人民网记者 闫韫明摄

人民网布卡武7月25日电（记者闫韫明）7月25日，中国第26批赴刚果（金）维和部队全体官兵被授予联合国“和平勋章”。授勋仪式暨中国赴刚果（金）维和行动20周年庆典活动当天在位于刚果（金）南基伍省布卡武市的中国半岛营区举行。联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）官员、驻布卡武地区各维和部队指挥员、军事观察员等出席活动。

南战区代司令瓦卡尔准将向中国第26批赴刚果（金）维和部队全体官兵做出的杰出贡献表示感谢。他同时表示，自首批中国维和部队2003年部署至任务区以来，中国官兵完成多项重大任务，极大帮助了当地人民。

据介绍，20年来，工兵分队累计修建道路1500余公里，架设桥梁40余座；医疗分队共为33017名患者提供医疗援助，为联刚稳定团提供了良好的医疗保障。

第26批赴刚果（金）维和部队由一支175人的工兵分队和一支43人的医疗分队组成，于2022年9月抵达任务区。迄今，工兵分队共完成29项工程任务，包括5个大型工程、20个小型工程和4个紧急工程；医疗分队累计接诊736人，收治住院50人，实施手术79台次。

维和部队指挥长朗杰次仁表示，全体维和官兵将以更高的士气和标准一如既往地完成好上级赋予的各项维和任务，为刚果（金）和平与发展做出更大贡献。

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(责编：曹欣悦、常红)

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