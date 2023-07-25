人民网仰光7月25日电 （记者李秉新）7月25日，吉林省吉林市市委书记胡斌率团在缅甸中华总商会举行“共建新通道 共谋新发展”经贸合作推介会，中缅企业界、侨界约50人出席。

吉林市市委书记胡斌与缅甸中华总商会会长林文猛互赠城市标志礼物。人民网记者 李秉新摄

胡斌在会上表示，新形势下，深化中缅经贸合作是双方共同的期盼，符合双方人民利益。吉林市在冶金、化工、化肥、基础设施建设、汽车制造等方面具有优势，与缅方产业结构高度互补。吉林市愿同缅方一道共建中缅命运共同体，携手并进取长补短，不断扩大交流合作范围，向更宽领域、更深层次、更高水平迈进。缅甸中华总商会会长林文猛则介绍了缅甸华商在促进中缅两国各方面交流与合作中所做出的贡献，并表示愿与吉林市开展互利合作共谋双赢局面。会后吉林市对外友协与缅甸旅游协会共同签署了建立“互为旅游目的地”城市关系合作备忘录。

吉林市市委书记胡斌率团与缅甸皎漂当地人士交流并合影。人民网记者 李秉新摄

日前，吉林市对外友协还在中缅经济合作发展促进会会长李福泉促成下与皎漂本土民众发展协会达成共建友好城市意向并签署了谅解备忘录。胡斌表示吉林市在工业制造领域颇有成就，在冰雪旅游方面更具魅力，而皎漂地区的工业发展潜力和海、陆交通枢纽作用以及海滨的美丽景色都十分令人羡慕，双方一定要发挥各自强项多加合作，一个地方的发展主要靠自身努力，但也需要借助外力带动发展，吉林市真诚希望在皎漂的发展中出一些力贡献一些智慧，让皎漂人民早日享受发展红利。皎漂本土民众发展协会主席宁羌貌对此深表赞同，他表示皎漂具有诸多地理优势，是许多企业家青睐的具有长远发展潜力的一片热土，吉林企业家来皎漂投资兴业一定会获得丰厚回报。

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