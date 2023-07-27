新华社联合国7月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽26日呼吁国际社会积极倡导和平文化，为维护和平注入正能量。

耿爽在安理会审议乌克兰涉东正教问题时表示，宗教是人类文明的重要组成部分，是人类文化的重要载体。和平团结、和谐友善是世界各地不同宗教普遍奉行的原则。然而，历史上因为宗教原因引发的战争与冲突也给人类留下了惨痛教训。宗教问题往往复杂敏感，如处理不当，很容易激化矛盾，助长对立，造成对抗。中方始终主张不同宗教之间、宗教内不同派别之间要相互尊重、加强交流、促进和谐，要积极倡导和平文化，为增进互信、缓解紧张、维护和平注入正能量。

耿爽表示，乌克兰危机延宕至今，外溢效应日益显现，引发的各方面问题不断出现。解决这些问题的根本之道，在于实现乌克兰问题的政治解决。军事手段不是出路，对话谈判才是正确选择。中方希望当事方保持理性克制，尽快重启和谈，呼吁国际社会为此营造有益氛围。中方将继续站在和平一边，站在对话一边，同国际社会一道，为推动乌克兰问题政治解决作出不懈努力。

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