新华社北京6月15日电 题：为推动解决巴勒斯坦问题发挥更加积极作用——国际问题专家谈中巴元首会晤

新华社记者

6月14日下午，国家主席习近平同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈，两国元首在亲切友好的气氛中，就中巴双边关系和巴勒斯坦问题深入交换意见，达成广泛共识。

国际问题专家在接受新华社记者采访时表示，中巴元首会晤成果丰硕、意义重大，两国元首共同为双边关系发展擘画新蓝图，为推动中巴关系继续健康稳定发展指引方向。习近平主席就解决巴勒斯坦问题提出三点主张，为地区和世界的和平稳定提供了中国方案。

中巴关系传统友好。中国是最早承认巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦国的国家之一，始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。阿巴斯总统是中国人民的老朋友、好朋友，也是今年中方接待的首位阿拉伯国家元首。专家表示，阿巴斯总统此访的安排充分体现了中巴友好关系的高水平。

会谈期间，两国元首宣布建立中巴战略伙伴关系。习近平主席强调，这将成为两国关系史上继往开来的重要里程碑。

“历史和现实充分证明，中巴关系经受住了国际风云变幻考验，内涵丰富、历久弥新。”中国现代国际关系研究院中东所所长牛新春说，中巴建立战略伙伴关系，是双方水到渠成的选择，是对中巴深厚情谊的传承与弘扬，将为两国关系继续健康稳定发展注入更强大动力。

以建立战略伙伴关系为契机，中方提出进一步深化两国关系的合作方向：继续在彼此核心关切问题上坚定相互支持，全面推进各领域友好合作，深化共建“一带一路”合作，加快中巴自由贸易协定谈判，加强治国理政经验交流……

会谈后，两国元首共同在中巴建交35周年纪念首日封上签字，并见证签署经济技术合作协定等多项双边合作文件。双方还发表《中华人民共和国和巴勒斯坦国关于建立战略伙伴关系的联合声明》。

中国中东问题前特使，前驻沙特、埃及大使吴思科说，多年来，中方真心实意对待巴勒斯坦，是值得信赖的朋友和伙伴。伴随两国关系水平的提升，中巴务实合作向着更宽领域、更深层次推进顺理成章，必将更好造福两国和两国人民。

巴勒斯坦问题是中东问题的核心，也是此次两国元首会晤重点谈到的问题。

习近平主席就解决巴勒斯坦问题提出三点主张——

第一，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。

第二，巴勒斯坦经济民生需求应该得到保障，国际社会应该加大对巴勒斯坦发展援助和人道主义帮扶。

第三，要坚持和谈正确方向。尊重耶路撒冷宗教圣地历史上形成的现状，摒弃过激和挑衅言行，推动召开更大规模、更具权威、更有影响的国际和平会议，为重启和谈创造条件，为帮助巴以两国和平共处作出切实努力。中方愿为巴方实现内部和解、推动和谈发挥积极作用。

吴思科认为，一段时间以来，巴以冲突多点频发，西方国家出于自身议程设置需要，对巴勒斯坦问题的关注度降低，甚至有将其边缘化的趋势。在此背景下，习近平主席提出的三点主张有助于国际社会更加关注巴以局势，推动地区和平进程。

牛新春表示，习近平主席曾于2013年和2017年两次就推动解决巴勒斯坦问题提出四点主张。“此次提出的三点主张与中方坚持‘两国方案’等立场原则一脉相承，具有系统性、连续性，是中方结合当前地区形势和国际环境新特点，为推动巴勒斯坦问题解决作出的新努力。”

专家认为，中方主张为推动巴以问题的解决提供了良好路径，有助于促成局势缓和，为双方展开更多直接接触创造机会，为国际社会的斡旋协调提供可能，有助于推动重启自2014年4月后一直中断的巴以和谈。

会谈中，阿巴斯总统感谢中方就早日公正解决巴勒斯坦问题提出多项倡议，表示巴方相信中方的智慧和公正立场，期待中方为推动巴内部和解以及实现中东地区和平发挥更大作用。

今年初以来，中国促成沙特和伊朗恢复外交关系在中东掀起“和解潮”，较大程度上缓和了地区国家间的紧张关系。在此背景下，阿巴斯总统此次访华，巴勒斯坦和以色列的媒体高度关注，并表达了各自的期待。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”总编辑胡卢德·阿萨夫说，中方始终站在和平正义和历史正确的一边，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，为推进地区持久和平而不懈努力。

以色列《耶路撒冷邮报》报道说，在中国促成沙特伊朗通过对话实现和解后不久，阿巴斯即对中国进行国事访问，这进一步印证了中国在中东地区的影响力不断增强，寻求在推动巴以问题的解决上发挥作用。

牛新春说，中国一向秉持公正立场，积极劝和促谈，为当事方对话协商创造条件，这与一些西方国家长期“拉偏架”、搞双重标准、激化矛盾的做法形成鲜明对比。

专家表示，全面、公正解决巴勒斯坦问题，事关地区和平稳定和公平正义。期待各方对中方提出的客观、公正、可行的方案予以充分重视，不断为推动巴以和谈以及巴勒斯坦问题的解决汇聚共识、创造有利条件。（记者郑明达、王宾、曹嘉玥、王卓伦）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)