2023年恰逢“一带一路”倡议提出10周年，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神成为人类共有的宝贵财富。由中国人民对外友好协会主办、人民网承办的2023“汉字缘”国际故事大会于2023年6月12日全球开赛。本届大会以“家园”为主题，邀请各国朋友讲述不同文明交流互鉴、相知相融的故事，绘就建设美好世界的共同愿景，让我们共赴一场因汉字而结缘的国际交流盛会！

【参赛对象】

（一）在华工作、生活、学习的外籍人士，且本人及父母母语非汉语，如是华裔须移民三代以上；

（二）海外母语非汉语人士。

注：往届“汉字缘”国际故事大会决赛选手不再进入本届复赛、决赛。

【比赛形式】

本届故事大会采取线上线下相结合的方式。设线上初赛、复赛和线下决赛等环节。

【赛程安排】

线上初赛： 6月

初赛由两部分组成：

（一）网络答题。一次性答题结束后，进入特别设计的手写页面，书写一个自己最喜欢的汉字，随后生成海报图片，供选手在朋友圈分享。

（二）参赛选手提交1分钟自我介绍视频。

特别提示：请于7月12日前，将“1分钟视频”和手写汉字分享海报以答题时使用过的“姓名+手机号”作为邮件标题发送至hanzi@people.cn。（视频要求：MP4格式，1080P，横屏录制。时长不超过1分钟。讲述你与汉字的情缘，分享你与汉字的故事。）

综合两部分成绩，甄选出40名选手进入复赛。

线上复赛：7月—8月上旬

采用线上视频对话形式，复赛选手分组逐一发言，以此考察选手的即兴语言表达能力。综合专家评委打分，甄选出10名晋级决赛的选手。

同时，本届故事大会面向复赛选手征集使用母语录制的短视频，介绍自己在中国的生活、感受等，由人民网多语种平台筛选发布。

线下决赛：8月下旬至9月

决赛选手将进行7分钟的主题演讲，由评委根据故事阐述的核心价值观、现场感染力、中文表达能力、文明互鉴成效等进行打分，评出名次和奖项。

【奖项奖励】

决赛设特等奖1名；

一等奖2名；

二等奖3名；

三等奖4名；

海外分赛区设冠军特别奖。

每位获奖选手均可获得证书、决赛地纪念品和最高一万元的奖金。

(责编：艾雯、常红)