采购商在体验中国产品。 人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜6月15日电（记者任皓宇）13日至15日，第十四届中国（阿联酋）贸易博览会在迪拜世贸中心举行。

按动按钮，桌子自动升降到合适的高度；双手按压两侧手柄，电脑支架轻松升降……在东莞易弘健康科技有限公司展台，采购商纷纷上手体验升降电脑桌及支架。“展会开幕没多久，就有采购商看上了我们的样品，当场就掏钱想要预定。”该公司首席执行官黄建明介绍，这种升降电脑桌及支架看上去结构简单，但在结构稳固性、升降顺畅度等方面不同产品还是有所区别。“我们拥有多项产品专利，稳固性、顺畅度等方面都经得起考验。”此次也是该公司首次来到中东市场参加展会。“展会期间，很多采购商跟我们提出了合作意向，中东市场大有可为。”黄建明说。

走近家具展区，采购商正排队体验沙发。“沙发的布料摸着很舒服，靠在沙发上感觉腰部和背部都有支撑。”来自阿联酋的采购商阿卜杜勒阿齐兹在体验完广东宜康智能家居有限公司的按摩沙发后，马上跟展台工作人员交换了联系方式，约好展会后探讨合作事宜，“来自中国的好产品需要让更多人体验到”。该公司董事长马春毅说：“参加展会是一个和消费者直接沟通的好机会，我们也能了解到消费者需要什么样的产品，这样也会有助于我们在全球其他市场的业务发展。”

新能源产品是本届展会上备受关注的一个亮点。在广州奥鹏能源科技有限公司展台，不同类型的太阳能储能设备吸引了不少目光。“这种便携式柔性薄膜太阳能储能设备可以搭配我们的户外电源使用，有太阳就不怕没电。”奥鹏能源总经理钟小军表示，除了便携式储能设备外，采购商十分关注奥鹏推出的家庭光伏储能系统解决方案，“这给了我们更大信心，我们也会不断加大创新，为消费者提供更加智能的太阳能储能系列产品与服务体验”。

据介绍，本次展会包含9大专业展，包括纺织服装展、工业机械展、家用电器展、家居礼品展、建材五金展、电力及新能源展、食品机械展、消费电子展及汽车摩托车零配件展。来自中国广东、浙江、吉林、江苏等11省30余地市的700余家企业踊跃参展，吸引超过1万名专业采购商前来寻找合作机遇。

“在中东，我们有很多来自中国的商品，这些商品种类丰富、质量可靠。”阿曼采购商马利克说，中国地域广阔，如果一家家去中国找厂商了解产品，是一件非常困难的事情。“借助展会，我可以和很多厂商面对面聊合作，体验感受他们的产品，这对我们采购商来说十分重要。”

迪拜纺织行业协会秘书长拉维表示，近年来阿中经贸合作不断深化发展。中国是阿联酋纺织服装进口的重要来源国之一。不断发展的纺织行业同样涌现很多创新技术和产品，展会形式的面对面的交流能让各方拥有更多合作发展的机遇。“共建‘一带一路’促进了沿线国家和地区贸易发展，为合作发展提供了平台和助力，我们也期待能从中收获更多。”

展会主办浙江米奥兰特国际会展公司董事长潘建军表示，中国和阿联酋的经贸关系日趋紧密，中国（阿联酋）贸易博览会也成为了链接和加深双方经贸交流的有效平台。“相信随着中阿经贸关系的不断发展，双方企业都将引来更大的发展机遇。”

(责编：贾文婷、杨牧)