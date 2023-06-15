新华社北京6月15日电 美国《纽约时报》14日以美国、伊朗和以色列三国知情官员为信源爆料，美国一直与伊朗就限制伊朗核项目和释放被囚美国公民秘密磋商，这是美方努力缓解对伊紧张局势、降低军事对抗风险的举措之一。

美方目标是达成“非正式、非书面”协议，这被部分伊朗官员称为“政治停火”。

双方条件

据报道，伊朗为达成协议而同意的条件包括：维持现有60%的浓缩铀丰度而不再继续提高。

丰度达90%以上的浓缩铀可用于制造核武器，美方将该丰度定为“被迫予以严厉回应”的红线。

伊朗官员还承诺，与其有关联的地区武装组织将中止袭击美国在叙利亚和伊拉克的军事承包商，加强与国际原子能机构核查监督人员合作，以及不向俄罗斯出售弹道导弹。

2020年3月25日，在伊朗德黑兰，两名戴口罩的男子走过自由塔。新华社发（艾哈迈德·哈拉比萨斯摄）

作为交换，伊方希望美方避免对伊施加新制裁，不再扣留外国籍油轮，不寻求在联合国和国际原子能机构就伊朗核活动通过新的惩罚性决议。

伊朗官员还希望，通过释放三名伊朗裔美国公民，换取美方解冻数以十亿美元计、专用于人道主义援助的伊方资产。

就释放被囚美方人员事宜，美方官员只承认这是当务之急，但不愿披露更多细节，也未确认释囚关联伊朗资产解冻或核问题。

不过，《纽约时报》称，美国国务院上周特许伊拉克向伊朗偿还27.6亿美元能源债务。美方要求这笔资金专项发放给美方批准的第三方供货商，以便向伊朗公民提供医药和食品。

伊朗官员和多名知情人士披露，伊方还希望用释囚来换取约70亿美元在韩国的伊朗资金解冻，并存入卡塔尔一家银行用于人道主义用途。伊朗财政部长伊赫桑·汉杜齐13日告诉伊朗塔斯尼姆通讯社，伊朗不久将从韩国拿回这笔资金。

间接接触

据报道，部分间接会谈在海湾国家阿曼举行。这表明，美伊在伊核问题全面协议恢复履约谈判停滞后，重启外交接触。

伊朗官员拒绝与美国官员在恢复履约谈判中直接会晤。

知情人士披露，美国去年底恢复与伊朗的外交接触。美国伊朗问题特使罗伯特·马利与伊朗常驻联合国代表阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼会晤两次。伊朗外交部12日确认，白宫中东事务协调员布雷特·麦格克5月初前往阿曼，与伊朗核问题首席谈判代表阿里·巴盖里等人展开间接会谈。

这是2021年12月27日在奥地利维也纳拍摄的伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议现场。新华社发（欧盟驻维也纳代表团供图）

根据伊核协议，伊朗承诺限制核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月以来，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮谈判，讨论美伊恢复履约问题，美方间接参与谈判。

表态变化

14日早些时候，美国《华尔街日报》同样爆料称，美伊正密谈核协议，白宫官员为此已前往阿曼至少三次。然而，美国国务院发言人马修·米勒当天指认该报道是“虚假、误导性谣言”。

据《纽约时报》分析，米勒的否认可能只是“语义”上的，因为多名官员都把美伊谈判的成果定义为“非正式的谅解”，以避免将其诉诸“对伊朗深怀敌意”的美国国会审批。

伊朗媒体14日援引伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊的话报道，如果伊朗核基础设施保持完整，他愿支持与西方达成协议。

伊朗常驻联合国代表团给《纽约时报》的声明虽然拒绝披露伊美谈判细节，但说“创造新氛围，从现状向前推进很重要”。（海洋）

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