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盖茨基金会与中方深化合作开发创新药

2023年06月15日19:47 | 来源：人民网-国际频道
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盖茨基金会供图
盖茨基金会供图

人民网北京6月15日电 （记者张朋辉）比尔及梅琳达·盖茨基金会6月15日宣布，将继续与北京市政府和清华大学深化合作，共同支持全球健康药物研发中心开发创新药物，用于治疗结核病、疟疾等严重影响世界上最贫困人口的传染性疾病，改善全球健康。

盖茨基金会联席主席比尔·盖茨当天在一场演讲中表示，应对气候变化、全球健康挑战等需要创新的力量，中国在全球创新合作中的地位举足轻重。盖茨基金会将在未来5年向全球健康药物研发中心提供5000万美元捐赠。据悉，北京市政府将提供同等规模的资金支持，清华大学也将继续在科研平台建设与共享、成果转化、人才培养等方面支持全球健康药物研发中心的发展。

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会相关负责人表示：“我委将继续秉承开放合作的态度，与盖茨基金会、清华大学保持紧密合作，共同支持全球健康药物研发中心持续通过创新药物研发攻克全球最棘手的公共卫生疾病。希望全球健康药物研发中心继续围绕公共卫生领域疾病以及其他重大疾病挑战，引进全球创新资源，开拓药物转化研究的模式与路径，产生更多‘源自北京、惠及世界’的原创成果，改善人民生命健康。”

全球健康药物研发中心主任、清华大学药学院教授丁胜表示：“北京市政府、盖茨基金会和清华大学新一轮的资金承诺和专业支持对于全球健康药物研发中心的持续发展至关重要。我们将不断践行研发新药、探索新知、培养新型人才、改善全球健康使命的同时，努力在新的阶段实现可持续发展。”

全球健康药物研发中心由盖茨基金会、清华大学和北京市政府于2016年共同创立。该中心致力于通过加速药物研发来应对全球健康挑战。

(责编：贾文婷、杨牧)

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