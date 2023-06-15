新华社北京6月15日电 热点问答：美联储为何暂停加息步伐

新华社记者熊茂伶 刘亚南

美国联邦储备委员会在14日结束的货币政策会议后宣布暂停加息，这是美联储一年多内连续10次加息后首次按下“暂停键”，标志着2022年3月开启的加息周期进入新阶段。

面对仍处高位的通胀，美联储为何在此时暂停加息？何时将重启加息？既要抗击通胀、又要防范金融风险，美联储为何陷入两难境地？

为何暂停加息

自2022年3月开启本轮加息周期以来，美联储已连续10次加息，累计加息幅度达500个基点，这是自上世纪80年代以来最快的加息步伐。今年以来，美联储放缓了加息步伐，在过去三次会议上分别加息25个基点。在5月货币政策会议后，联邦基金利率目标区间达到5%至5.25%。

美联储主席鲍威尔在为期两天的议息会议后对媒体表示，紧缩政策的全面影响尚未显现，美联储离降低通胀的目标近了很多，放缓加息步伐符合常理。美联储决策机构联邦公开市场委员会在会后发布声明称，暂停加息让委员会得以评估更多信息及其对货币政策的影响。委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动和通货膨胀影响的滞后程度，以及经济和金融走势。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼对新华社记者表示，已有迹象表明美国经济正在降温，且金融系统在大幅加息后面临巨大压力，美联储暂停加息是“有道理的”。

美联储在加息道路上“狂飙”，已将利率推升至16年来最高水平，对经济增长的抑制作用更加明显。世界大型企业联合会的报告显示，5月消费者信心指数下滑，消费者对当前就业状况的评估出现了“严重的恶化”。

美联储激进加息还给银行业带来震荡，引发3月硅谷银行、签名银行关门，5月初第一共和银行关闭。对冲基金Point72资产管理公司首席经济学家迪安·梅基认为，银行关闭事件让美联储加息不如此前激进。

何时重启加息

美联储此次暂停加息，并不代表本轮加息结束。鲍威尔在14日的记者会上表示，几乎所有公开市场委员会参会成员都认为今年内进一步加息是合适的。

根据美联储14日发布的最新季度经济预测，美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为5.6%，明显高于3月预测的5.1%。“点状图”显示，在18名美联储官员中，12人认为今年年底前利率应至少提升至5.5%至5.75%水平，其中还有3人认为利率水平应该更高。这意味着美联储今年还有50个基点的加息空间。

美国银行首席美国经济学家迈克尔·加彭表示，美联储官员对今年联邦基金利率的预测比3月预测高50个基点，这令人吃惊。他预计美联储将在7月和9月分别加息25个基点。也有预测认为，美联储今年还有一次25个基点的加息。

美联储尚未就是否在7月货币政策会议上加息做出决定，但芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，截至当地时间14日晚，交易员预期美联储7月加息25个基点的概率已超过70%。

鲍威尔表示，实现通胀目标很可能需要经济承受一定痛苦，经济衰退的“靴子”迟迟不能落下反而让货币政策难以转向，新的经济周期也难以开启。他还表示，在通胀显著下降后，美联储降息才会是合适的，没有一个委员会成员预计今年会降息。

美联储为何陷入两难

在通胀依然明显高于目标、银行业危机尚未“翻篇”的双重困境下，美联储官员、市场观察人士对是否继续加息出现分歧，前方道路势必艰难。分析人士认为，美联储之所以陷入当前困境，是因为早期误判形势，导致美国经历40年来最严重的通胀，而后不得不激进加息，给金融稳定和经济发展带来风险。

拉赫曼告诉记者，美联储在2021年犯了一个错误，即在巨大的财政刺激措施背景下，将利率长时间维持在过低水平，最终导致几十年来最高通胀。拉赫曼说，美联储如果继续加息，可能导致经济陷入衰退，也不应采取“过度的货币政策”重新控制通胀。

美国财政部长耶伦3月表示，美联储持续加息是导致银行接连关闭的主因。美联储和美国联邦储蓄保险公司也就银行关闭发布了调查报告，其中反思了货币政策缺陷和监管机构自身不足等深层原因。耶伦日前接受美国媒体采访时表示，考虑到银行业整体环境，一些规模较小的银行可能还会面临整合。

尽管高利率导致经济增长放缓、银行业承受压力，美联储仍暗示有下一步加息计划，根本原因在于当前通胀水平依然明显高于其2%的长期目标。

美国劳工部日前公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源价格后，5月核心消费者价格指数同比涨幅仍达5.3%。

分析人士认为，除了新冠疫情期间实施超宽松货币政策和财政政策外，去全球化动向、供应链中断和疫情带来的劳动力供应减少等也助长美国本轮通胀，因此化解通胀困境还需更长时间。

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