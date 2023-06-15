新华社拉姆安拉6月14日电 （国际观察）中国助推中东和风劲吹

新华社记者柳伟建

巴勒斯坦总统阿巴斯13日抵达北京，正式开启对华国事访问。分析人士指出，阿巴斯是今年中方接待的首位阿拉伯国家元首，也是又一位来自中东地区的重要客人。今年3月沙特阿拉伯和伊朗在中国斡旋下宣布复交以来，中东大地和风劲吹。中东国家不断加强与中国务实合作，普遍期待中国为推动中东地区实现和平与繁荣作出更多贡献。

传承中巴传统友好

此次阿巴斯访华期间，中巴宣布建立战略伙伴关系。阿巴斯称赞中国是巴方信赖的朋友和伙伴，代表巴勒斯坦人民衷心感谢中方长期以来为巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业提供的大力支持和无私帮助。

阿巴斯此访适逢中巴建交35周年。中国是最早承认巴勒斯坦解放组织（巴解组织）和巴勒斯坦国的国家之一。35年来，中国在国际多边场合为巴方仗义执言，持续为巴勒斯坦提供人道和发展援助。如今，在两国元首关心下，中巴关系保持良好发展势头，政治互信更加牢固。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基在接受新华社记者采访时表示，中巴是“比兄弟还要亲近的朋友”。巴勒斯坦外长助理奥马尔·阿瓦达拉指出，中巴建交35年来，中国支持巴勒斯坦人民正义事业的坚定立场从未改变。巴勒斯坦始终视中国为“好兄弟、好伙伴”，期待阿巴斯此次访问为巴中关系发展注入新动力。

推动中阿务实合作

巴勒斯坦前外交部长亚洲事务助理马赞·沙米耶表示，作为去年首届中国－阿拉伯国家峰会后第一位访华的阿拉伯国家元首，阿巴斯此访将进一步推动中阿峰会成果落实。包括巴勒斯坦在内的阿拉伯国家需要不断增强与中国的合作，这不仅有利于双方共同发展，也有利于帮助阿拉伯国家加强战略自主。

2022年12月，首届中阿峰会在沙特首都利雅得成功召开。峰会发表三份重磅成果文件，并提出中阿务实合作“八大共同行动”，为双方深化合作擘画了蓝图。为落实峰会成果，中阿合作论坛第十届企业家大会日前在利雅得举办。沙特外交大臣费萨尔在开幕致辞中表示，阿拉伯国家为同中国伙伴关系所取得的成就“感到自豪”。

近年来，中国与阿拉伯国家发挥经济互补优势，双边务实合作不断提质升级。目前，已有20个阿拉伯国家及阿盟签署了共建“一带一路”合作文件，中国与阿拉伯国家在能源、基础设施等领域合作实施200多个大型项目。

约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德说，中阿峰会后，中国和阿拉伯国家的关系提升至新高度，呈现出新面貌。叙利亚政治分析人士乌萨马·达努拉表示，中阿关系发展前景广阔。

为中东和平贡献智慧

阿巴斯此次访问期间，中方就解决巴勒斯坦问题提出三点主张。萨米尔·艾哈迈德说，中国在巴勒斯坦问题和维护巴勒斯坦人民合法权益方面一贯秉持公正立场，致力于寻求全面、持久地解决巴勒斯坦问题，这有助于实现真正的和平。

当前，中东国家正加强战略自主，中东格局正发生深刻调整：沙特和伊朗复交，叙利亚重回阿拉伯大家庭，卡塔尔和巴林决定恢复外交关系，埃及和土耳其同意提升外交关系并互派大使。埃及政治分析人士阿卜杜勒－穆赫迪·穆塔韦认为，沙特和伊朗和解这一标志性事件表明，中国开始在中东地区发挥更加积极的作用。巴以冲突是地区热点问题，解决该问题是实现地区和平稳定的重要条件。中国未来可以在巴以问题上发挥更大作用。

在两国发表的关于建立战略伙伴关系的联合声明中，巴方高度评价中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼指出，中国为推动中东地区实现和平与繁荣作出的贡献有目共睹，受到国际社会普遍赞誉。中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议是中国为世界贡献的重要公共产品，为破解安全困境、发展难题、文明冲突提供了方案。（参与记者：姚兵、沈丹琳、胡冠、汪健、冀泽、吴天雨）

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