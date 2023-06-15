人民网伦敦6月15日电（记者邢雪）6月15日发布的2023自然指数年度榜单显示，中国研究机构在自然科学领域的贡献已超越美国，位居榜首。

该榜单聚焦在2022年1月至2022年12月之间对高质量的自然科学研究贡献最大的机构和国家。以贡献份额衡量，中国对自然指数所覆盖的四大自然科学类别（物理、化学、生物科学、地球和环境科学）的总体研究贡献，已首次由第二位跃升至第一位。与2021年相比，中国的调整后份额增长了21.4%，在年度榜单前十国家中增幅最大。

份额作为自然指数的标志性指标，是根据数据库中特定地区的论文作者所属机构，来计算该机构的作者所占比例，以衡量对研究论文的贡献。紧随中国之后的其他十强国家为美国、德国、英国、日本、法国、韩国、加拿大、瑞士和印度。

在自然科学领域的研究机构排名前10强的有6家来自中国，中国科学院（第1）、中国科学院大学（第5）、中国科学技术大学（第6）、南京大学（第7）、北京大学（第9）和清华大学 (第10)，其他10强机构为哈佛大学（第2）、德国马普学会（第3）、法国国家科研中心（第4）和斯坦福大学（第8）。

自从自然指数建立以来，中国科学院连续11年居于首位，其2022年的份额为2,054，远远领先于排名第二的哈佛大学（其份额为813），以及排名第三的德国马普学会（其份额为682）， 在地球与环境科学领域，中山大学2021-2022年调整后的份额增幅超过了50%， 复旦大学在生物科学领域的增幅达65%，在化学领域的机构20强中，有18家是中国机构。

美国和中国各有19家机构位列自然科学领域机构50强。中国在三个自然科学学科类别（物理、化学、地球与环境科学）居于首位。在地球与环境科学领域，中国仅在一年内就实现了大幅增长，调整后的份额上升了1/3。

自然指数创始人戴维·斯温班克斯在评论今年的指数时说，近年来自然指数年度榜单所呈现的趋势表明，中国的研究投入令其在自然科学领域超过美国只是时间问题。

自然指数由国际知名科技出版机构“施普林格-自然出版集团”下属机构编制并定期发布。它追踪发表在146种高质量期刊上的科研论文，根据有关机构、国家或地区所发表论文的数量和比例等，反映全球高质量科研产出及合作情况。

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