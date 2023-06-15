2023中泰人才开放校园招聘会现场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷6月15日电 （记者孙广勇）6月14日，“2023中泰人才开放校园招聘会”在泰国博仁大学举办，超100家中资企业进场招聘相关人才，在泰中国留学生、泰籍学生等1000余人参加应聘。

开幕式上，泰国博仁大学常务副校长帕塔纳表示，本次招聘会是泰国近年来最大的以中国留学生和中资企业为主的招聘会，旨在促进中泰人才流动和企业合作，为中泰求职者提供更多的就业机会，并帮助企业寻找合适的人才，为中泰睦邻友好与合作发展贡献力量。

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英在开幕式上表示，本次招聘会的举办将有助于搭建中泰交流平台、探索就业机会、增进中泰合作、支持人才培养，对于学生、企业和学校都具有积极的意义。

参加招聘会的100多家企业所从事的行业涵盖制造与生产、贸易、消费、翻译、广告媒体与新媒体等多个领域，包括比亚迪、长城、中国有色、中铁十局、OPPO等众多中国知名企业带来了近300个计划招聘的岗位。招聘会现场人头攒动，企业方和求职者深入交流，气氛热烈。

招聘会分会场还举行了座谈交流会，泰国高校管理层代表、在泰中国留学生代表、中资企业代表等就目前中国留学生比较关注的在泰工作签证、在泰应聘需求、校企合作人才培养以及实习相关问题进行深入的探讨交流。

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