人民网开罗6月14日电 （记者沈小晓）“此次参观让我近距离感受了埃及新行政首都中央商务区的中轴线特点，也体会到建筑里中埃文化相互融合的设计智慧。我很骄傲能见证两国友谊开启新篇章。”来自北京外国语大学留学生贾悦琪激动地说。

6月13日，中国驻埃及大使馆组织部分在埃中国留学生一行22人赴埃及新行政首都中央商务区项目（以下简称“新行政首都CBD项目”）参观交流，实地接触“非洲第一高楼”。中国驻埃及大使馆卢春生公参，中建埃及分公司副总经理黄昌标出席活动。

由中国建筑承建的埃及新行政首都CBD项目是中埃共建“一带一路”重点工程。留学生一行参观了项目C07、C08办公楼钢结构连廊、项目C03办公楼大厅、“非洲第一高楼”标志塔观光层，项目工程师详细介绍了项目基本情况和建设进展、埃及新首都区域规划及功能划分、项目建设过程中采用的现代化技术等，并对学生们感兴趣的问题进行了解答。

卢春生表示，这次参观交流让留学生们加深了对“一带一路”倡议的理解，认识到了中埃两国的合作潜力和前景，增强了他们作为中埃友好使者的责任感和使命感。

此次参观的留学生来自我国各高校阿拉伯语专业，目前正在开罗大学学习。在参观CBD项目后，同学们纷纷表示感受到了中企的品牌实力，通过这次参观学习，增强了自己学习的动力，希望将来能够在推动中国与阿拉伯国家的友好交流与合作方面贡献自己的力量。

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