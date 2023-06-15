工人正在进行放线作业。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜6月14日电 （记者任皓宇、管克江）距离阿联酋首都阿布扎比市中心50多公里的沙漠内，沙丘连绵。3人一组的工人正缓缓在沙漠里前行，把散落的线圈收集到随行的卡车上。“因为作业区域广，我们要确保把设备材料全部回收，不给环境留下任何破坏。”随车一同来检查收尾工作的穆罕默德说。

穆罕默德是东方地球物理勘探有限责任公司（以下简称“东方物探”）阿联酋项目部8615队线班班长，主要负责采集设备的放置、回收等管理工作。今年3月，马弗拉克三维地震采集项目正式开工，东方物探阿联酋项目部8615队开始进行作业，穆罕默德与线班工人走遍了1100平方公里的作业面积。如今，项目也即将迎来完工。

记者日前到项目营地探访时，正值作业冲刺期。清晨5时，天刚蒙蒙亮，参加完安全晨会的工人分批乘坐卡车出发，前往作业现场；不到十分钟，100多台车辆载着600多名工人全部驶离营地。摆线、埋线、接线……工人们熟练地沿着设计好的线路前进。记者站定了解地震勘探原理的不长时间里，工人们就已经走出很远，隐没在沙丘中。“现在气温已经比较高，尤其在沙漠里，所以工人早上出工比较早，每人每天完成50至60道采集设备的摆放，基本都能在下午正热前返回营地。”穆罕默德介绍。

这边放线，另外一边的震源车也在轰鸣着进行作业，每隔25米就停下来放一“炮”。“地球物理勘探就像在给地球‘做CT’，摆好测线后，震源车通过连续震动激发产生地震波，获得地下各层的反射信号，然后再通过资料的采集、处理、解释而获取地质构造、物理特性等。”东方物探阿联酋项目部副总经理范含周介绍，这种震波均为纵波，是由上向下传输，不会向周边散开，因此不会对周边建筑造成损坏。

施工环境复杂是马弗拉克三维地震采集项目面临的主要困难之一。施工区域内有人口居住密度大的居民区、重型机械作业的建筑区、工业生产繁忙的工业区，还有军事区、环境保护区等，受限区域面积占比达84%。“除了严把技术关、质量关之外，用好地震科普宣传车、与当地建立密切沟通联系是我们顺利推进项目的关键。”8615队经理平德说。

在一家超市门口，记者看到了由大巴改造的地震科普宣传车。地震勘测的作用是什么、地震勘测如何进行、地震勘测有哪些设备……不少当地居民走上宣传车，对勘探工作有了进一步了解后，对可能带来不便的勘探活动也会更加理解、支持。“有很多次当地居民看完后，专程返回超市又给我们送几瓶水过来。”负责公共关系相关工作的8615队副队经理朱威说，同时，项目还在商场设置海报展示、联系市政短信推送、组织社区宣讲等，赢得当地居民对工作的广泛支持。

“东方物探在地震勘测项目中表现出的专业水平和出色表现值得称赞，工作成果质量超出了预期，尤其是在工作过程中，对当地社区的潜在影响和风险管理作出了细致安排。”阿布扎比国家石油公司上游执行董事赛义夫·金迪表示，“我们有信心在与中国企业的合作中收获更多的成功。”

“中东地区是国际能源市场的核心，也是东方物探海外业务的主战场，我们会坚持创新驱动发展战略，大力实施绿色物探，助力推动能源转型，维护能源安全，促进能源可持续发展。”东方物探阿联酋项目部总经理赵恩会表示。

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