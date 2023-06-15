本报记者 任皓宇

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自1979年以来，美国长期对伊朗实施各类单边制裁，美国国会通过和修订了《对伊朗制裁法案》等10余项相关法案，美国政府下达了至少26道与制裁伊朗相关的行政令。美国肆意毁约、滥施制裁严重阻碍伊朗发展和民生改善，造成严重的人道主义灾难。

在伊朗首都德黑兰街头的一家药房里，狭小的空间坐满了排队等待的民众。“今天我已经跑了好几家药店，终于在这里买到了需要的药品。”31岁的阿米尔告诉记者，他的父亲因患肺癌，目前正在接受化疗，每隔20天就要买一次药。“制裁造成国际结算和运输困难，很多外国公司因担心受到制裁而拒绝向伊朗出口药物，导致急需药品短缺，价格暴涨。”阿米尔说：“这些救命药是一个个不幸家庭的最后希望。美国的说辞再冠冕堂皇，也改变不了严重损害伊朗人民生命健康的本质。”

长期以来，美国对伊朗实施非法单边制裁，严重践踏当地人民的生命权、健康权、发展权。近日，本报记者赴伊朗采访，社会各界痛陈美国滥施制裁给当地发展和人民生命健康带来的严重影响。

“仅仅因为一己之私就来破坏我们的生活”

正午时分，烈日炎炎。在德黑兰最大的集市大巴扎，工人们正拉着堆满货物的推车在人群中穿梭。52岁的赛义德·穆罕默德就是其中一员。“我之前工作的工厂受美国制裁影响倒闭了，我就来到大巴扎谋生。”穆罕默德边拉着推车找活，边和记者交谈。现在，他每天的收入很不稳定，有时一天能赚到约合70元人民币的工资，有时只能赚30元人民币左右，这取决于能找到多少活。“每个月赚到的钱基本上只够吃饭开销。”穆罕默德说。

穆罕默德的孩子正在读高中，妻子没有工作，他是全家唯一的收入来源。“在大巴扎里靠搬运货物谋生的工人很多。”穆罕默德说：“失业、货币贬值、物价上涨……美国的制裁在多个方面对我们造成了伤害。”

到了下班时间，紧邻地铁口的德黑兰城市剧院附近热闹起来，商贩们开始摆摊，不少民众坐在剧院外的小广场上休息。53岁的高中教师侯赛尼刚买了一些面包准备带回家。“因为制裁，贸易受阻，生产成本上涨，工厂倒闭，就业机会就少了。我的两个儿子和一个女儿大学毕业后一直没找到工作。”侯赛尼说：“我一直想不通美国有什么权力实施单边制裁，仅仅因为一己之私就来破坏我们的生活。如果没有制裁，我们一定能过上好日子。”

“大约30年前，我的家乡盛产石榴，每年都有很多外国商人来收购石榴。当时，种1公顷的石榴，就能在城里买房。”来自伊朗东部乡镇的艾哈迈德告诉记者，因美国制裁不断加码，外国商人不能再来收购，出口受阻，村民们不得不另谋出路。艾哈迈德说：“本来我们有更多机会与国际社会打交道，有充足的发展空间，但现在一切都改变了。”

“美国的所作所为是在严重侵犯人权”

在伊朗，罕见病患者是受美国制裁影响最严重的群体之一。伊朗政府多次指出，大疱性表皮松解症、地中海贫血等罕见病患者的治疗受到美国制裁的严重阻碍，部分患者甚至因此失去了生命。

大疱性表皮松解症患者身上的皮肤像蝴蝶翅膀一样脆弱，阿里就是这一罕见病患者。阿里的妈妈说：“孩子穿衣服时一不小心就可能摩擦出水泡，经常喊疼。”对于这一疾病的患者来说，通过专业敷料来进行包扎护理尤为重要。2018年后，因美国不断加码对伊朗的制裁，生产专业敷料的瑞典公司不再向伊朗出口相关产品。伊朗民间组织“大疱性表皮松解症患者之家”创办者哈米德—礼萨·哈希米说，他们曾写信给这家瑞典公司询问原因，这家公司的理由很直白——因为伊朗正在受到制裁。阿里的妈妈说：“孩子们做错了什么，我们只是希望让他们能少一点痛苦。”

新冠疫情期间，美国也未放松对伊朗的制裁。美国通过冻结伊朗海外资金、威胁疫苗供货方等方式，阻止伊朗进口新冠疫苗等抗疫物资。美国布鲁金斯学会预计，在疫情最严重时期，美国的制裁可能导致1.3万名伊朗人死亡。

今年2月14日，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜晗和人权与国际团结问题独立专家奥比奥拉·奥卡福尔发表联合声明。两位专家在声明中指出，自美国2018年重启且不断加码对伊朗制裁以来，伊朗进口治疗地中海贫血的药品受到很大影响。尽管美方针对相关药品有所谓的“制裁豁免”，但相关规定复杂且不明确。“美方对向伊朗出口药品的医药公司处以高额罚款，导致全球医药生产、物流、保险等相关产业都唯恐面临制裁……这侵犯了伊朗患者的健康权，导致并发症和死亡率上升。”

“美国声称包括食品和药品在内的人道主义物资不在对伊朗的制裁清单中，但事实证明这只是谎言。”德黑兰医科大学校长侯赛因·加纳蒂在接受本报记者采访时表示：“生命权和健康权是最基本的人权，美国的所作所为是在严重侵犯人权。”

“凭借霸权霸道霸凌谋取私利的行径注定失败”

美国政府肆意实施制裁引发他国人权危机受到国际社会强烈谴责。2022年5月，杜晗对伊朗进行访问时发现，美国的单边制裁严重影响伊朗经济民生的方方面面，对普通民众特别是最弱势群体造成伤害。据她调查了解，伊方在进口医药物资时，经常遇到外国公司拒绝接单、延迟交货、提价销售等情况。同时，因对外采购途径和支付渠道受限，伊朗国内医疗成本大幅上涨，给伊朗民众增添了经济压力和健康风险。杜晗呼吁美国切实遵守联合国宪章宗旨和原则以及国际法基本原则，取消对伊朗的非法单边制裁措施。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任好麦特表示，近年来，美国单方面退出伊核协议并对伊朗不断追加制裁，让伊朗民众深受其苦。伊朗经济学家阿卜杜拉·拉希姆表示，美国滥施非法单边制裁的目的在于阻碍伊朗实现自主发展，“凭借霸权霸道霸凌谋取私利的行径注定失败”。

德黑兰大学副校长马兰迪表示：“美国以经济霸权为武器，肆意发起非法单边制裁，企图削弱其他经济体，继续维护自己的霸权私利。美国的行为正不断拉低自身信用和形象，也终将自食其果。”

美国塔夫茨大学教授德雷兹纳认为，美国政府滥用经济胁迫和经济暴力手段，将制裁作为解决外交问题的一大方案，造成严重人道主义灾难。他强调：“对伊朗的制裁导致伊朗人民遭受更多苦难，实际上对美国的外交政策也造成反噬效应。”

“未经联合国授权的任何单边制裁都是非法的。”伊朗法律界人士赛义德·哈桑·阿明表示，美国的单边制裁在国际法上明显缺乏依据，是依靠强权将国内立法和国内政策凌驾于国际法和他国法律之上，“美国的做法严重践踏国际关系基本准则，不仅伤害了伊朗，也伤害了相关利益方以及美国自身”。他认为，如果美国真正为人权和世界发展事业考虑，就应当拿出行动，通过对话协商来解决问题。

《 人民日报 》（ 2023年06月15日 17 版）

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