本报记者 程是颉

美国对阿富汗实施非法单边制裁并冻结阿中央银行巨额海外资产，导致阿富汗经济形势恶化，民众生活雪上加霜，大量阿富汗儿童因贫困失学。图为辍学的儿童在喀布尔一公园内逗留。

帕尔韦兹·阿赫迈德摄

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美国以“反恐”之名发动阿富汗战争，导致大量阿富汗平民丧生，近1/3的民众沦为难民。为了摆脱战争泥潭，美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，留下战争苦难让阿富汗人民承受。美国不仅拒不承担帮助阿富汗人民缓解严峻人道主义危机的责任，反而对阿滥施单边制裁，公然掠夺该国数十亿美元的海外资产，进一步加剧阿富汗人民的苦难。

联合国不久前发布的一份报告指出，2022年阿富汗自然灾害不断，有超过90%的人口生活在贫困线以下，超过2440万人急需人道主义援助。当阿富汗面对干旱、地震、洪水等自然灾害时，美国对阿富汗滥施单边制裁，扣押阿富汗海外资产，不仅让阿富汗民众的生活雪上加霜，更令阿战后重建工作进一步陷入僵局。

“战争结束了，人们却仍在废墟中生活”

“重建一座房子的价格我们负担不起。”站在自家房屋的一堆瓦砾旁，70岁的阿富汗农民穆罕默德·古尔长叹一口气。古尔说，最近一段时间，阿富汗砖石、水泥、钢筋等物资价格大幅上涨，地震中倒塌的房屋至今都没钱修理，很多家庭都只能继续住在临时帐篷里。

2022年6月，阿富汗东部发生里氏6.2级地震，造成1000多人死亡、2000多人受伤，上万座房屋被损坏，100多万人受到影响。地震还摧毁了当地的供水系统、手机信号塔和电网，民生受到严重影响。然而，在美国制裁的阴影下，灾区急需的援助物资严重短缺，灾后重建更是困难重重。

2021年美军从阿富汗仓促撤离，但美国对阿富汗的破坏从未停止。由于美国单方面对阿富汗进行经济和金融封锁，并宣布将阿富汗中央银行数十亿美元的外汇储备冻结，使阿富汗银行业无法正常运转，国际援助资金流入受阻，各项援助工作很难展开。

阿富汗钢铁行业协会主席里什蒂亚说，受美国经济和金融制裁影响，国内5000家大小钢铁厂无法获得进口设备和技术，不得不减产甚至停产，无法满足战后、灾后重建对建筑材料的巨大需求。

在阿富汗中部巴米扬省，当地居民扎里夫和母亲、妻子、孩子挤在一处山洞里，连木柴和燃煤都买不起。扎里夫说：“我们绝大部分困难都是由制裁造成的。”巴米扬省自然灾害管理和人道主义事务部门负责人沙基尔·塔希尔表示：“当巴米扬地区的民众迫切需要援助时，美国却阻碍人道主义援助。美国制裁极大增加阿富汗民众的痛苦。”

“过去20年，美国没有给阿富汗带来任何发展，如今在阿富汗最困难时依然对我们实施非法单边制裁。”阿富汗喀布尔大学学者纳吉布拉·贾米说，受制裁影响，百废待兴的阿富汗无法进口最基本的机械设备和生产资料，加剧了阿富汗市场上物资紧缺、价格飞涨状况，“战争结束了，人们却仍在废墟中生活。”

“医疗卫生体系不应被政治化，患者需要得到救治”

在喀布尔的红十字国际委员会义肢康复中心，6岁的谢赫·扎曼正在练习用义肢走路，痛苦中透着坚强……直至今日，美军遗留下的地雷和爆炸物仍给无数阿富汗民众带来伤害。“过去20年里，这里为超过两万名阿富汗人安装了义肢。目前，需要安装义肢的民众还排着长队，但康复中心的运营面临很大困难。”红十字国际委员会驻阿富汗义肢康复项目负责人阿尔贝托·卡伊罗表示。

红十字国际委员会发布的一份报告指出，由于阿富汗的外汇储备被美国冻结，阿富汗各地的水电等基础设施缺乏维护资金，不得不陆续停摆。这也导致红十字国际委员会在当地运营的7家义肢康复中心电力供应遇到困难，清洁水源无法保障，日常所需的资金难以及时到位。红十字国际委员会行动部主任马丁·许普表示：“美国的制裁阻碍了国际社会为阿富汗提供人道主义援助，让红十字国际委员会在阿富汗的运转面临挑战。”

急诊室里人满为患，一张病床上两三个儿童蜷缩着身体挤在一起……这是喀布尔最好的一家公立儿童医院里的场景。受美国制裁的影响，这里的医疗资源极度短缺，饱受疾病折磨的儿童只能挣扎度日。医院主治医生穆罕默德·伊克巴尔说：“我们的重症监护室里没有心肺复苏设备，没有呼吸机，而这些都应是重症监护室所必备的。”

美国约翰斯·霍普金斯大学人道主义卫生中心主任保罗·斯皮格尔在探访阿富汗各地医院后撰写报告指出，在阿富汗大多数地方，美国的制裁导致当地药品严重匮乏，国际组织援助中断，各地公共卫生服务难以为继。许多本可以及时救治的疾病变得致命，孕妇和婴幼儿群体受到的影响最为严重。

喀布尔马拉莱妇产医院院长马拉莱·拉希姆·法伊兹表示：“时至今日，阿富汗卫生系统仍面临一场危机。医疗卫生体系不应被政治化，患者需要得到救治，提供医疗服务是一项纯粹的人道义务。”

“美国对阿富汗的制裁应受到严厉谴责”

美国发动了长达20年的阿富汗战争，非但没有给阿富汗带来和平与发展，反而导致阿富汗动荡不止、满目疮痍、民不聊生。分析人士指出，作为阿富汗问题的始作俑者，美国应正视阿富汗严峻的人道、经济、安全等危机，立即解除对阿富汗制裁，早日解冻阿富汗海外资产，落实好对阿富汗人道援助的承诺，确保用于阿富汗民生急需。

联合国秘书长古特雷斯5月2日在卡塔尔首都多哈举行的联合国阿富汗问题闭门会议结束后表示，阿富汗2/3的人口今年需要人道主义援助才能生存。他呼吁国际社会必须重视阿富汗严重的人道主义危机。

数十名联合国人权独立专家去年曾共同发声，指出美西方以维护人权名义所实施的制裁，剥夺了阿富汗人民包括健康权、食物权和生命权在内的基本人权。

欧盟前高级官员让—弗朗索瓦·考坦刊文称，由于大部分外汇储备被剥夺，阿富汗央行无法在经济低迷的关键时期发挥其支持本国经济稳定运行的重要作用。美国华盛顿经济与政策研究中心联合主任马克·威斯布罗特指出，美国对阿富汗的制裁让阿富汗进一步陷入人道主义危机，阿富汗民众正深受其害。

“美国实施的制裁后果很快就出现了：贫困加剧、粮食短缺、卫生系统艰难运转，阿富汗民众的生活雪上加霜。”考坦认为，美国有能力阻止阿富汗的人道主义危机进一步恶化，却选择不这样做，“美国对阿富汗的制裁应受到严厉谴责”。

《 人民日报 》（ 2023年06月14日 15 版）

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(责编：赵欣悦、岳弘彬)