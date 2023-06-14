沈敏

新华社北京6月14日电 热点问答：刑诉特朗普对美总统选情有何影响？

新华社记者沈敏

美国前总统特朗普13日在佛罗里达州迈阿密一家联邦法院就“密件风波”所涉37项联邦刑事指控出庭应诉，代理律师代表特朗普提出无罪抗辩。应诉结束后，特朗普飞回新泽西州，在当晚的讲话中攻击现任总统拜登和民主党阵营对他“政治迫害”。

特朗普已两次受到刑事指控，他4月已因“封口费”案受到纽约州检方34项刑事指控。目前特朗普仍是共和党选民支持率最高的总统竞选人。此次特朗普所受指控有多严重？刑诉是否会妨碍他竞选总统？此案对美国两党选情有何影响？

指控有多严重？

根据美国司法部本月9日公布的起诉书，特朗普2021年1月卸任总统时将数以千计的文件非法带离白宫，其中部分文件涉及国家安全机密，并向有意收回文件的政府官员撒谎。特朗普受到“故意留存机密信息”“虚假陈述”“共谋妨碍司法公正”等37项指控。如果罪名成立，他最高可被判处20年监禁。

在检方提出的37项指控中，有31项援用了《反间谍法》条款。不过，按照美国媒体的解释，这并不等于特朗普被控犯有“间谍罪”。

特朗普党内盟友、保守派联邦参议员林赛·格雷厄姆形容相关指控“荒唐”。他认为，过去被检方援用《反间谍法》起诉定罪的人有“维基揭秘”创始人阿桑奇、“棱镜门”主角斯诺登等，其行为均涉及泄露机密信息，而特朗普没有这么做。特朗普的辩护团队也提出类似观点。

美国有线电视新闻网分析，对特朗普的指控性质虽不同于斯诺登等人，但此前有因涉嫌“不当留存防务信息”而获罪的例子。本月早些时候，一名退役空军军官因将机密文件留在家中而被认定违反《反间谍法》，被判处3年监禁。

是否妨碍特朗普竞选？

去年11月，特朗普宣布再次竞选美国总统。根据美国法律界人士的说法，刑诉并不妨碍特朗普继续竞选，哪怕最终获刑，也不妨碍他胜选后就任总统。美国法律并不禁止身受刑控者参与竞选。

另一方面，当前这一案件的受理地点是佛罗里达州，这是共和党保守派“大本营”之一，主审法官由特朗普在任时任命。官司进度和节奏可能更多取决于主审法官。在美国两党对立斗争日益激烈的当下，美国媒体推测，主审法官可能会将开庭审理及宣判日程推延至明年11月总统选举之后。

如果特朗普再次当选总统，他有可能利用总统职权让司法部叫停诉讼，还有可能利用职权对有罪者施以“特赦”，但能否“自我特赦”存在争议。如果是其他共和党人当选总统，出于党派利益也有可能对特朗普“网开一面”。

对选情影响几何？

民意调查显示，尽管官司缠身，特朗普眼下仍是共和党总统候选人最热门人选。

分析人士认为，特朗普的刑诉对两党选情可能是一把“双刃剑”。对中间派选民和民主党支持者来说，刑诉自然是特朗普和共和党的污点。但在倾向共和党的选民当中，特朗普声称民主党利用司法对其“政治迫害”、阻碍他再次当选总统的说法相当有市场，可能激起支持者对他的同情和对拜登政府的愤怒。

路透社与益普索集团12日公布的最新民调结果显示，自认共和党人的调查对象中，81%认为“密件风波”案存在政治动机。

(责编：贾文婷、杨牧)