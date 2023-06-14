新华社北京6月14日电 当地时间6月13日，在77岁生日前一天，美国前总统特朗普在佛罗里达州迈阿密出庭应诉，全程保持沉默。随后，他转场至新泽西州，在竞选活动上火力全开，抨击民主党对他实施“政治迫害”。

作为美国历史上首位被刑事起诉的前总统，这一回特朗普所面临的刑事指控又添了37项。不过，官司缠身，并不妨碍特朗普竞选总统，甚至还很可能成为他的竞选资本。如此乱象，真乃美国特色！

刑控对特朗普有何影响？

4月4日，特朗普在纽约市出庭应诉，被诉34项伪造商业记录重罪，成为美国历史上首位被刑事起诉的前总统。

美国司法部6月9日公布的起诉书列出针对特朗普的37项联邦刑事指控。他涉嫌2021年1月卸任时把数以千计文件非法带离白宫，其中部分文件涉及国家安全机密，还向有意收回文件的政府官员撒谎。

13日出庭前，特朗普在社交媒体上猛批检方，坚称自己无过错、“受到政治迫害”。当天，代理律师代表他提出无罪抗辩。特朗普被允许无条件离开法庭，无需缴纳现金保释金，也不必上交护照，个人旅行不受限制。

美国前总统特朗普4月4日因“封口费”案在纽约出庭应诉，成为美国历史上首位被刑事起诉的前总统。新华社发 周焕新 摄

特朗普当天回到新泽西州，在竞选集会上对支持者说：“今天，我们目睹了我们国家历史上最邪恶、最令人发指的滥用权力行为……这一天将成为耻辱的一天。”

针对相关指控，特朗普称：“无论总统决定带走什么文件，他都有权这样做。这是总统的绝对权利，也是法律。”

“密件风波”真相如何？

按起诉书的描述，特朗普将数十个装有敏感文件的箱子搬出白宫，搬进他位于佛州的家和私人俱乐部——海湖庄园，存放在储藏室、淋浴间、办公室、卧室和舞厅。涉密内容包含美国的防御能力与核计划等信息。

一些存放文件的箱子堆在海湖庄园的一个淋浴间内。（视频截图）

检方指控特朗普向无权接触这类涉密文件的人分享涉密信息，称在司法部和联邦调查局对其启动调查后，特朗普和他的团队拒绝配合并且阻挠调查人员获取上述文件。

特朗普把大量涉密文件存放在海湖庄园并且拒绝归还，动机是什么？起诉书未作直接说明。

特朗普几位前助手和顾问一直辩称，保存敏感文件只不过是因为特朗普认为文件是“我的”，他喜欢获得“可炫耀的战利品”。

对总统选举有何影响？

“密件风波”对2024年美国总统大选有何影响？三个观察角度，都很有讽刺意味。

首先，按法律专家的分析，身负几十项刑控并不妨碍特朗普继续竞选总统。

尤其值得关注的是，特朗普“密件风波”案由佛州联邦法院受理。佛州是共和党“大本营”之一，案件主审法官是特朗普当总统时任命的保守派人士。美国媒体分析，法官会尽可能将开庭审理及判决日程推延至明年11月总统选举后，以避免过多影响共和党阵营的选情。

美国前总统特朗普2022年11月15日晚宣布将再次争夺白宫之位，并正式启动2024年总统竞选活动。新华社记者 刘杰 摄

第二，在美国政治极化和党争激烈的大背景下，官司对特朗普的选情来说未必是坏消息。

特朗普目前的策略是，不仅将针对他的指控都定性为政治迫害，还直接关联选举，指责拜登政府企图“再次操纵选举”，称“我们正在谈论‘对选举的干涉和另一次窃取选举结果的企图’”。

对中间派和民主党支持者来说，特朗普身陷官司和调查，难道还不是污点吗？但对共和党选民来说，所谓民主党人实施政治迫害、干涉选举的说辞相当“有市场”，可激起“铁杆”支持者对特朗普的同情和对拜登的愤怒。当前民调显示，特朗普眼下仍是共和党总统候选人梯队中最热门人选，就颇能说明问题。

第三，已宣布谋求连任的拜登，同样在共和党的攻击下，因担任副总统时期保留涉密文件不当受到调查。尽管民主党方面坚称这两人的“密件风波”性质大不同，但毫无疑问，2024年总统大选的对决方都不缺少负面新闻。（记者：沈敏、陈丹、刘健；视频：王沛；编辑：孙浩、张代蕾、淡然）

(责编：贾文婷、杨牧)