原标题：谣滚 | 从“间谍设施”谣言聊聊美国针对古巴撒下的弥天大谎

新华社哈瓦那6月14日电（记者朱婉君）美国媒体和政府官员近日诬称中国在古巴修建所谓“间谍设施”，对美国东南部通讯“实施监控”。围绕这一不实指控，美国官方散布了一系列疑点重重、自相矛盾的信息。古巴外长罗德里格斯12日对此发表声明说，美方又一次编造有关古巴的谎言，表明该国正在对古巴实施新一轮的“造谣行动”。

“假的真不了”

虚假消息的始作俑者是《华尔街日报》。该报8日报道称，中国与古巴达成“秘密协议”，将在距美国南部佛罗里达州仅160公里的古巴建设所谓“监听设施”。随后，美国白宫和国防部方面就此表示，相关消息并不准确；古巴外交部表示，这一报道“完全虚假且毫无根据”。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

然而，这个“一眼假”的谣言并没有即刻平息，反而在美国官员后续“喂料”下变得愈发离谱。路透社9日援引拜登政府一匿名官员的话称，之前的媒体报道和美国政府对相关问题的看法并不完全一致；他称，据美国政府掌握的情况，中国在古巴进行“间谍活动”已有一段时间，并于2019年升级了在古巴的情报收集设施。美国国务卿布林肯12日面向媒体记者重复了这名官员的论调。

针对这一造谣风波，中国外交部发言人汪文斌12日表示，美国官方和媒体在所谓中国在古巴修建“间谍设施”问题上散布了一系列自相矛盾的信息，再次上演了一出“美国否定美国”的闹剧。他指出，“假的真不了，真的假不了，无论美国如何造谣抹黑，都破坏不了中古之间的真诚友谊，也掩盖不了美国对世界各国进行大规模无差别窃听、窃密的斑斑劣迹”。

古巴外长罗德里格斯12日就布林肯的说法发表声明说，这是“虚假信息”，是美国针对古巴发动的新一轮“造谣行动”。他表示，美方的说法“没有根据”，目的是以此为借口维持对古巴长期经济封锁和近年来的极限施压。

美国针对古巴撒下的那些弥天大谎

诬称中国在古巴修建所谓“间谍设施”不是第一次美国关于古巴撒下的弥天大谎。美国长期敌视古巴，此前曾多次针对古巴制造谣言。

--以帮助解放为幌子，给古巴套上了新殖民枷锁

自1868年起，古巴人民为争取独立开展了长达30年的斗争。截至1898年，古巴起义军已解放了全国大约三分之二的土地，西班牙在古巴的殖民统治面临崩溃。在此背景下，美国利用停泊在哈瓦那港的军舰“缅因号”被炸事件为借口，打着帮助古巴解放的幌子，介入西班牙和古巴的战争，窃取古巴人民革命斗争的胜利果实，对古巴实行军事占领，给古巴套上了新的殖民枷锁。

--发动“彼得·潘行动”，拆散千万古巴人家庭

1959年1月，古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗率领起义军推翻亲美独裁统治，建立革命政府。自此，面对其敌视的近邻古巴，美国编造谎言的“灵感”源源不断，其中最臭名昭著的当属“彼得·潘行动”：

1960年底开始，美国中央情报局和其他机构通过反古媒体散播谣言，称古巴革命政府将剥夺本国儿童的父母监护权并将儿童送去他国进行政治“洗脑”，鼓动一些古巴父母将孩子送到美国。近两年时间内，超过1.4万古巴儿童在没有父母的陪伴下被秘密运往美国。

随着时间流逝，谣言不攻自破。然而，无数孤零零滞留在美国的懵懂孩子却被安置在孤儿院、寄宿学校等地，甚至无故消失，再难与亲生父母团聚。

--捏造“哈瓦那综合征”，极尽阴谋论之能事

美国近年来自导自演的所谓“哈瓦那综合征”，是其炮制阴谋论、栽赃污蔑古巴的最新闹剧。

2021年8月5日，在古巴首都哈瓦那，反美封锁游行队伍经过美国驻古巴大使馆。新华社记者朱婉君摄

自2016年以来，时常有美国驻外使领馆人员报告出现听力下降、头晕、恶心、偏头痛、乏力等与轻度创伤性颅脑损伤相符的症状。美国驻古巴首都哈瓦那外交人员最先报告这类症状。美国政府宣称这类症状是古巴使用某种“秘密武器”所致，称其为“哈瓦那综合征”。

今年3月，美国多家情报机构通过调查后指出，所谓“哈瓦那综合征”病因多种多样、虚实掺杂，可能与基础病、健康问题及环境因素等有关，由外国敌对势力策划制造的“可能性非常低”。

--以“支恐国家”名单为筹码，进行政治经济胁迫

美国曾在1982年将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。2015年，随着美古关系缓和，时任奥巴马政府将古巴移出这一名单。2017年特朗普就任美国总统后，美国政府收紧对古巴政策。2021年1月，美国以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由重新将古巴列入这一名单。

古巴政府多次强调，美国是将“支持恐怖主义国家”名单作为其政治和经济胁迫工具，而非为了真正反恐。

弥天大谎信手拈来、恶果累累

针对古巴，美国的谎言可谓信手拈来。2002年，美国政府谎称古巴在制造生物武器，美国前总统卡特访问古巴生物技术实验室后否认该说法；2019年，美国将在委内瑞拉的2万古巴平民说成士兵，实际上这些人大部分为医务人员。

美国关于古巴撒过的时间最久、后果最恶劣的谎言，莫过于美国多任政府声称，其对古巴长达60多年的经济、商业、贸易封锁只针对古巴政府、不针对古巴民众。这一弥天大谎遭到古巴民众的普遍声讨。

2022年5月1日，古巴举行“五一”集会游行反对美国制裁。新华社发（华金·埃尔南德斯摄）

据古巴官方统计，自1962以来，美国对古巴封锁已导致古巴累计损失超过1542亿美元，给古巴带来巨大经济损失和严重的人道主义灾难。（编辑：王丰丰、徐晓蕾、刁泽、梁尚刚、淡然）

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