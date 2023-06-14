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中国残联主席：中国积极推动国际残疾人事务发展

王建刚
2023年06月14日18:42 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月13日电（记者王建刚）中国残联主席张海迪13日在联合国《残疾人权利公约》第16次缔约国大会一般性辩论上表示，中国是《残疾人权利公约》的积极倡导者、坚定支持者和忠实履行者，采取切实措施，推动残疾人事务高质量发展。

　　张海迪说，中国有8500万残疾人。中国政府尊重、保障残疾人权利，已颁布直接涉及残疾人权益保障的法律90多部，行政法规50多部，并认真执行。中国鼓励残疾人参与政治生活和社会生活，目前有6600多名残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者担任各级人大代表和政协委员，代表全国残疾人参与国家立法和政策规划的制定。

　　她说，2016年，中国建立了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，现在2600多万残疾人每月都能领到补贴。2020年，710万农村贫困残疾人摆脱绝对贫困，中国为重度残疾人提供托养服务，特别关注残疾妇女和女童的生活，为促进残疾妇女更好就业创建了“美丽工坊”。中国建立残疾儿童早期康复干预制度，让孩子们得到及时康复，建成了国家级康复大学，培养急需的高水平专业人才。

　　张海迪表示，中国积极推动国际残疾人事务发展，用实际行动支持发展中国家残疾人事业发展，将为实现2030年可持续发展目标贡献力量。

　　《残疾人权利公约》是联合国历史上第一部全面保护残疾人权利的国际法律文件，于2006年12月13日在联合国大会通过，2008年5月3日正式生效。

(责编：贾文婷、杨牧)

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