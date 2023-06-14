王建刚

新华社联合国6月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽13日在未来峰会筹备非正式磋商会议上表示，未来峰会应有助于推动落实2030年可持续发展议程，与今年9月可持续发展目标峰会相衔接。未来峰会应聚焦可持续发展、和平安全、全球治理等会员国最为关注、事关会员国切身利益和长远发展的突出问题。

耿爽表示，未来峰会目标应清晰明确。在当前国际形势变乱交织，全球性挑战层出不穷的背景下，未来峰会应立足当前，着眼长远，推动各国采取共同行动，应对共同挑战，实现共同目标，对外释放会员国团结合作，开创共同未来的积极信号。

耿爽说，未来峰会成果应面向行动。中方赞同峰会成果文件“未来契约”由序言和若干章节组成。建议序言部分重申对联合国宪章的承诺，并包含以下指导原则：维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，践行多边主义，支持联合国作为全球治理重要平台，坚持以人民为中心，维护共同安全，实现共同发展，倡导文明多样性，增进国际社会团结互信和平等合作。中方愿同各方一道，积极参与峰会筹备，共同推动峰会取得积极成果。

联合国秘书长古特雷斯在2021年9月向联合国大会提交的关于全球全方位合作的报告中提议召开未来峰会，以讨论长期存在的和平与安全问题。联合国已决定于2024年9月22日至23日召开峰会，并于2023年9月18日召开部长级筹备会议。未来峰会的主要任务是通过峰会成果文件“未来契约”。

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