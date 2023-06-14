新华社约翰内斯堡6月13日电（记者谢江）中国-南非新能源投资合作大会13日在南非约翰内斯堡举行，与会两国企业代表围绕绿色能源助力南非经济发展的主题进行交流研讨，以加强对接，积极推进新能源项目的合作。

中国驻南非大使陈晓东在致辞中表示，南非当前正经历前所未有的电力短缺问题，作为好兄弟好朋友好伙伴，中方对南方面临的困难感同身受，愿意向南方提供力所能及的支持。本次大会主要目的是落实两国元首重要共识，搭建中南相关企业和机构信息交流与对接合作的平台，动员更多力量参与南非新能源产业发展，为南非缓解电力危机提供助力，为中南务实合作注入新动力。

南非国有企业部长普拉温·戈尔丹分享了不久前访华期间看到中国利用先进的人工智能技术为能源转型提供支持的做法，认为这值得南非乃至整个非洲学习。他说，当前南非正在推出一系列措施创造更多投资与合作机会，希望本次大会成为两国以极具建设性方式开展合作的重要体现。

南非总统府电力部长科西恩乔·拉莫科帕说，相信本次大会将进一步巩固深化两国务实合作关系。衷心感谢中方给予南非人民的支持，在南非最需要帮助的时候慷慨伸出援助之手。他说，南非曾联系多个国家驻南使馆寻求协助，只有中方迅速作出积极回应。

本次大会在中国驻南非大使馆支持下，由中国机电产品进出口商会、南非-中国经贸协会和南非投资署共同主办，包括中南两国行业协会和相关企业代表等在内，共400余人参会。参会的中方企业涵盖了新能源领域设备、贸易、投资、建设与运营等全产业链各个环节。

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