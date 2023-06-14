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中国代表：发达国家绿色保护主义值得警惕

2023年06月14日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军13日表示，发达国家对全球气候变化负有历史责任，应率先大幅减排，尽快填补气候融资每年1000亿美元的承诺资金缺口。同时，发达国家绿色保护主义值得警惕。

　　张军当日在安理会气候与安全问题公开辩论会上表示，发达国家应更早实现净零乃至负碳排放。遗憾的是，去年以来，一些发达国家能源政策出现倒退，化石能源消费和碳排放不减反增，安理会应予密切关注。

　　他说，发达国家在气候融资问题上有不少历史欠账，应制定2025年后新的集体量化资金目标。去年在埃及沙姆沙伊赫举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会建立了损失与损害基金。联合国相关机构应在推动资金落实方面发挥作用。安理会应在这些方面发出强有力声音。

　　张军说，发达国家绿色保护主义值得警惕。有的国家公然违反世贸组织规则，扰乱全球绿色产业链和供应链，破坏各国实现可持续发展目标的努力，与国际社会应对气候变化的集体努力背道而驰。

　　他说，绿色保护主义成为将发展中国家绑定在全球价值链低端的一道锁链，另一道钳制发展中国家发展稳定的锁链则是非法单边制裁。安理会应该倾听受害国人民的呼声，高度重视绿色保护主义和非法单边制裁造成的气候和安全风险，并敢于采取有针对性的措施，维护公平正义。

　　张军表示，将气候问题泛安全化，脱离具体情境谈论气候变化的安全影响不是科学的态度。要帮助发展中国家跨越发展鸿沟，提高气候韧性和应对能力。安理会不能成为清谈馆，而要脚踏实地，真正为发展中国家应对安全风险做些实事。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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