新华社布鲁塞尔6月13日电（国际观察）北约军演再拱火 霸权终将遭反噬

新华社记者任珂 单玮怡 陈琛

北大西洋公约组织（北约）12日在德国等地启动成立以来规模最大的空中军事演习。来自20多个国家的约1万名官兵和250架各型军机参加，演习将持续到23日。

分析人士指出，北约军演“大秀肌肉”，给乌克兰危机拱火添乱，在欧洲制造更多动荡不安。作为北约主导国和此次演习的主要参与方，美国并未从仍在持续的乌克兰危机中吸取教训，还在继续利用北约这个霸权工具挑动阵营对抗，严重威胁地区乃至世界的和平与稳定，最终将反噬自身。

反对声迭起

此次“空中卫士2023”军演由德国主导，主要演习地点在德国境内，同时涉及捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚等国，目的是加强跨大西洋军事合作，强化北约应对危机的快速反应能力。非北约成员的日本和正在申请加入北约的瑞典也参加了演习。

美国空军国民警卫队派遣上百架飞机和约2000人参与，成为演习的最大参与方。德国军方表示，此次军演旨在展示北约空军力量，具有威慑作用。

在乌克兰危机久拖不决之际，北约此次军演“火药味”十足，受到国际舆论关注，遭到反战人士谴责。位于德国汉诺威地区文斯托夫的空军基地是此次演习的后勤中心。10日，数百人在空军基地门前示威，打出“要和平，不要战争”“放下武器”等标语，呼吁通过外交途径解决乌克兰危机，尽快实现停火。萨克森州11日也出现反对演习的示威活动。12日，一些反战人士在黑森州小镇盖尔恩豪森举行游行活动，抗议北约军演。

欧洲是全球航空活动最密集的空域之一。此次大规模空中军演对相关空域的民航运输产生较大影响，飞机噪音也会干扰当地居民生活。

12日演习开始当天，汉堡机场发言人说许多航班出现延误，未来情况无法预测。德国空中交通管理人员联合会表示，空中加油、军机拦截及低空机动等演习活动将影响民用航空，预计每天会有累计5万分钟的航班延误。“德国正在成为欧洲航空业的瓶颈。”该联合会主席马蒂亚斯·马斯说。鉴于暑期出行高峰将至，许多航空公司建议旅客提前查询航班信息或改选其他出行方式。

霸权工具本色

分析人士指出，此次军演再次反映出，北约实质上是美国在欧洲的霸权工具。美国以这一军事集团为工具绑架盟友，把控欧洲事务，其所作所为不仅严重破坏地区乃至世界的和平与稳定，也严重损害欧洲盟友利益，最终将会反噬美国自身。

此次军演前，美国空军宣称，这次演习不仅是震慑，更关乎北约与非北约盟友的协调。据报道，此次军演将模拟所谓“俄罗斯攻击北约成员国”等多种情境。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所高级研究员亚历山大·卡姆金告诉俄罗斯卫星通讯社，北约此次军演规模比以往大很多，目的是向俄罗斯发出威慑信号，也凸显欧洲国家的军事化趋势。

德国联邦议院左翼党团对外政策发言人格雷戈尔·居西指出，此次军演无助于解决乌克兰危机，反而再次表明北约为冲突做好了准备。他认为，尽快结束乌克兰危机事关欧洲和平，欧盟和德国应采取主动。

曾长期在德国国防部和北约总部工作的德国前空军中校约亨·朔尔茨在接受新华社记者采访时说，北约试图利用此次军演在欧洲大众的认知中强化“俄罗斯威胁”，“这完全是无稽之谈”。他说，冷战结束后，美国全然不顾俄罗斯的警告，不断推动北约东扩，这损害了欧洲的利益。因为美国知道欧洲工业和俄罗斯能源的结合以及双方的经济合作将提升欧俄实力，使美国主宰欧亚大陆的梦想破灭。“对欧洲构成威胁的不是俄罗斯，而是美国，因为它把主导欧亚大陆视为其主导全球的前提条件。”

自乌克兰危机升级以来，欧洲国家追随美国对俄天然气和石油产品实施禁运或限价，导致能源等领域产业链供应链受阻，全面推高欧洲各国物价水平，令民众生活承压。去年第四季度，欧盟申请破产的企业数量升至8年来最高水平。法国《回声报》指出，对俄制裁的“回旋镖”精确回击西方，制裁的反噬效应令欧洲损失惨重。西班牙《公众》日报网站10日报道，一些退伍老兵和预备役军人呼吁欧盟停止对乌克兰的军援，批评美国和北约对俄罗斯的挑衅正在将欧洲引向“自我毁灭”。

分析人士指出，冷战结束后，美国为维护自身霸权，主导北约不断东扩，对俄罗斯进行全方位的地缘战略挤压，导致乌克兰危机在2022年升级。随后美国和一些北约国家持续为乌克兰提供军事援助，并制裁俄罗斯，给冲突添柴拱火。乌克兰危机引发的大宗商品价格上涨等外溢效应像回旋镖一样击中美国，美国国内通胀“高烧不退”。与此同时，世界看清了美国为维护霸权不惜牺牲盟友利益，其国际形象不断坍塌。美国正在为其霸权行为付出代价。（参与记者：李超）

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