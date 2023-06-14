新华社北京6月14日电 据美国媒体13日报道，美国政府打算批准向乌克兰提供由坦克发射的贫铀弹，将成为继英国之后第二个向乌方输送这种“毒弹”的国家。

《华尔街日报》援引一名美国政府高级官员的话报道，批准提供贫铀弹已没有“主要障碍”。美国已经决定向乌克兰提供M1“艾布拉姆斯”主战坦克，贫铀弹是这种坦克的配套弹药。

2015年5月7日，在拉脱维亚阿达日军事基地靶场，一辆美军“艾布拉姆斯”M1A2主战坦克进行实弹射击训练。新华社记者郭群摄

报道说，五角大楼请求为援乌坦克配备贫铀弹，理由是这种炮弹对抗俄罗斯坦克将“非常有效”。

报道同时提到，一些白宫官员对提供贫铀弹有顾虑，原因是这种炮弹对民众健康和环境有危害，美国政府可能因此受到舆论谴责。

贫铀具有放射性，长期接触会对人体健康和环境造成严重影响。以美军为首的联军在伊拉克战争中大量使用贫铀弹，严重危害当地生态环境和民众健康。

2019年5月20日，在德国蒙斯特，北约快速反应部队装甲车及直升机参与演示。新华社记者单宇琦摄

英国国防部官员4月承认，英方已向乌方提供英制“挑战者2”主战坦克所用贫铀弹，且不会监督这些弹药的使用情况，也“没有义务”协助后续清理工作。

英方3月宣布将向乌方提供贫铀弹后，受到广泛批评。联合国方面表示关切，认为这一做法“将造成严重后果”。俄总统弗拉基米尔·普京警告，如果西方开始使用带有核成分的武器，俄方将被迫采取回应措施。俄安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫说，乌方需评估贫铀弹入乌的后果，考虑是否打开“潘多拉魔盒”。

《华尔街日报》13日报道，美国政府内部还在讨论是否向乌克兰提供集束弹药，但白宫内部有分歧，美国国内及其一些盟国对在乌克兰使用这种武器感到忧虑，原因是那些没有爆炸的弹药将长期对平民人身安全构成威胁。（惠晓霜）

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