新华社北京6月14日电 美国共和党籍前总统唐纳德·特朗普12日抵达佛罗里达州迈阿密市，准备第二天就“密件风波”所涉37项联邦刑事指控出庭应诉。

在特朗普之前，从未有卸任或在任美国总统受到联邦刑事指控。特朗普已宣布参加2024年总统选举。当天发布的一项民意调查显示，尽管官司缠身，他眼下仍是共和党总统候选人最热门人选。

2020年8月24日拍摄的视频画面显示，时任美国总统特朗普在北卡罗来纳州夏洛特市举行的美国共和党全国代表大会上讲话。新华社记者刘杰摄

被指私留国安密件

特朗普当天从新泽西州飞抵迈阿密。按照安排，他应于13日下午在迈阿密一家联邦法院出庭应诉。

特朗普临行前在社交媒体平台发文说：“希望全国民众都看看激进左翼正在对美国做什么。”

美国司法部指派的特别检察官杰克·史密斯9日公布起诉书，列出对特朗普37项联邦刑事重罪指控，指控其2021年1月卸任时将数以千计的文件非法带离白宫，其中部分文件涉及国家安全机密。

诉状说，特朗普将大批涉密文件以“危险方式”留在其佛州住宅海湖庄园。起诉书所附照片显示，一箱箱文件被散放在舞厅、浴室和储物间等处。他同时被指控向有意收回文件的政府官员撒谎。

37项指控中，31项涉及“故意留存防务信息”，其余涉及“密谋妨碍司法”“虚假陈述”等。

特朗普坚称无辜，誓言继续竞选。结束出庭后，他计划当晚飞回新泽西州，而后举办私人筹款会。

2021年1月11日，在美国首都华盛顿，工作人员在国会大厦外悬挂旗帜，为下届总统的就职典礼做准备。新华社记者刘杰摄

刑诉阴云笼罩大选

这是特朗普继4月因“封口费”案受到纽约州检方34项一级重罪指控后，第二次受到刑事指控。当时，他被控在首次竞选总统期间，为掩盖桃色丑闻而指示私人律师向一名艳星垫付“封口费”，并伪造记录向律师支付这笔款项。

按美联社说法，法律专家认为，“封口费”案件分量相对较轻，而“密件风波”案涉及危害国家安全指控，一旦定罪，被告可能被处“相当长”的刑期。

路透社援引法律专家的话报道，即便受到刑事指控，甚至最终获罪，并不妨碍特朗普继续竞选总统。

根据路透社与益普索集团12日公布的最新民调结果，在自认共和党人的调查对象中，81%认为“密件风波”案存在政治动机，43%支持特朗普成为共和党总统候选人。

特朗普指认民主党籍总统约瑟夫·拜登策划“密件风波”案，旨在阻碍他竞选。拜登已宣布谋求连任，他也因保留任副总统时期的涉密文件而受到调查。民主党方面一直强调两案有实质性不同，称拜登保留涉密文件数量少，且主动配合调查，而特朗普私留大量涉密文件，且有意妨碍调查。（海洋）

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