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中老铁路国际客运开通两月 搭载39个国家和地区2.5万人次旅客

2023年06月14日10:08 | 来源：新华网
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　　新华社昆明6月14日电（记者庄北宁）“我们非常开心可以乘坐中老铁路国际旅客列车出行，真的很舒适、很方便！”来自美国的德拉古夫妇说。截至6月13日，中老铁路国际旅客列车开行满两个月，中国磨憨出入境边防检查站已验放来自39个国家和地区的2.5万人次出入境旅客。

　　磨憨边检站介绍，中老铁路国际旅客列车4月13日开通，铁路部门累计开行跨境动车122列，该边检站共验放来自6个大洲39个国家和地区的出入境旅客共计25908人次，其中出境11752人次、入境14156人次，验放出入境旅行团40个。当前，中老铁路国际旅客列车日均对开出境、入境列车各1列次，出入境旅客流量呈现出日渐上涨趋势。经济、便捷、舒适的出行方式成为许多跨境旅游、学习、经商和交流的旅客第一选择。

　　德拉古夫妇经常来中国旅游，这是他们首次乘坐中老铁路国际旅客列车。“我们可以乘坐列车去中国云南的很多地方，比如香格里拉、昆明等等，我们还可以乘列车去老挝，这真的很棒。”

　　磨憨边检站为进一步确保口岸高效顺畅通关，针对入境旅行团持续增加，采取“提前发放外国人入境卡+预录预检+专用通道”三项服务举措，使旅行团在边检旅检现场等待时间减少至少50%，同时在执勤现场增设旅客分流疏导通道，采取分批分流的方式，缩短旅客候检的时间。

　　“中国对外开放的力度越来越大，中老铁路国际旅客列车开行后，老挝很多企业都愿意到中国来做生意，我和我的朋友这次准备来中国考察龙眼的市场行情，希望未来老挝的龙眼也能够搭上中老铁路的快车，销往中国各地。”老挝入境经商旅客普弥·西塞翁说。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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