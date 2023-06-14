6月12日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的洪都拉斯总统卡斯特罗举行会谈。

夏日的北京，阳光明媚，万木葱茏。6月12日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的洪都拉斯总统卡斯特罗举行会谈。

今年3月中国同洪都拉斯建立外交关系以来，两国关系快速起步，开局良好，呈现出蓬勃活力和广阔前景。此次两国元首历史性会晤从战略高度和长远角度引领和推动双边关系深入发展，推动两国关系迈向光明未来。

新篇章——双边互动喜讯频传

礼兵列队致敬，军乐团奏中洪两国国歌，天安门广场鸣放21响礼炮……12日，习近平主席为卡斯特罗总统举行欢迎仪式。在人民大会堂东门外广场的红毯上，面向手举鲜花和国旗欢迎的少年儿童，卡斯特罗总统面带微笑，用手势比了一个心。

这是一次具有里程碑意义的国事访问。

今年3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系，洪都拉斯成为中国第182个建交国家。

卡斯特罗是首位对中国进行国事访问的洪都拉斯总统。5日，她在社交媒体上宣布访华消息时说，这次的中国之行带着“特殊使命”。

这是一次历史性会晤。

在与卡斯特罗总统会谈中，习近平主席说，中洪建交功在当今，利在长远。中方将坚定不移发展中洪友好关系，坚定支持洪都拉斯经济社会发展，愿同洪都拉斯做相互尊重、平等互利、共同发展的好朋友、好伙伴。卡斯特罗总统说，同中国建交是洪都拉斯政府作出的历史性抉择，必将载入史册。

5月30日，舞蹈演员在洪都拉斯圣芭芭拉省圣克鲁斯市洛斯纳兰霍斯公园表演民俗节目。

洪都拉斯是地处中美洲的发展中国家。加强发展中国家团结合作，维护发展中国家共同利益和国际公平正义是中国的一贯立场。在12日的会谈中，习近平主席提到，中方愿同包括洪都拉斯在内的拉美和加勒比国家一道，推动中国－拉共体论坛建设和中拉整体合作。

从哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加，到萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯……十多年来，中国与中美洲和加勒比地区多个国家先后建立或恢复了外交关系。新朋友越来越多，机遇之门越开越大，中国与不同规模、不同国情、不同制度的拉美国家持续拓展友好合作，在共建中拉命运共同体的道路上相伴而行，不断谱写崭新篇章。

新机遇——务实合作按下“加速键”

建交两个多月以来，中洪双方积极履行建交承诺，以时不我待的紧迫感全面对接，以相互尊重、平等互利、共同发展为原则和目标，推动双边关系快速起步。

与卡斯特罗总统会谈时，习近平主席说，洪都拉斯企业家代表团不久前成功访华。不少企业家表示，这次访华彻底改变了自己的对华认知。

洪都拉斯咖啡销售商米歇尔·巴拉达特就是代表团成员之一。他第一次到访中国，就与中国企业初步达成了合作意向。

洪都拉斯是世界主要咖啡生产国之一。在巴拉达特看来，两国建交后，中国市场将为洪都拉斯特色产品出口开辟广阔天地，洪都拉斯的生产商和出口商都将从中国快速增长的消费市场中获益。

5月6日，在洪都拉斯马尔卡拉的一家咖啡工厂，工人手工挑选不同等级的咖啡生豆。

据中国海关统计，今年前4个月，中国对洪都拉斯进出口总值达38.93亿元人民币，同比增长22.9%，其中进口增长229.5%。

在两国元首亲自关心下，建交以来中洪务实合作取得了一系列早期收获，也让双方看到了双边关系发展的巨大潜力。

9日，在上海黄浦江畔，卡斯特罗总统表示洪都拉斯将积极响应中方邀请，参加今年11月在上海举行的第六届中国国际进口博览会。11日，在北京，中洪两国举行了建交以来首届高级别企业家交流会，约200名中洪政商界代表出席活动。12日，中国和洪都拉斯发布联合声明，“商谈两国自由贸易协定”“欢迎洪特色产品进入中国市场”“鼓励中国企业参与洪经济开发、能源、环境、基础设施、电信等项目”“洪方欢迎中国企业赴洪投资兴业，愿提供政策支持和便利”等内容写入文件。

12日，中国政府与洪都拉斯政府签署《中华人民共和国政府与洪都拉斯共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》。共建“一带一路”的拉美国家增加到22国。

《洪都拉斯日报》报道说，卡斯特罗总统访华期间签署的合作文件对洪都拉斯来说是巨大的机遇，将有力促进两国关系，推动具体领域合作。

中洪两国务实合作所呈现的蓬勃活力和广阔前景是中国和拉美国家携手推动务实合作、实现共同发展的生动体现。根据中国海关总署数据，2022年中国同拉美和加勒比地区贸易总额再创新高，达4857.90亿美元，连续第二年突破4500亿美元，较2021年涨幅超过7%。

平等互利、共同发展的全面合作伙伴关系让相距遥远的中国和拉美国家跨越山海阻隔，携手共向未来。

新期待——交流互鉴共促文明繁荣

在与卡斯特罗总统会谈中，习近平主席说，双方要促进人文交流，夯实中洪友好民意基础。

中洪建交，为两国人民加强文化交流、增进相互了解打开了大门。今年5月，洪都拉斯30名媒体界人士组成代表团赴上海、贵州、重庆、浙江、江苏等地参访，零距离感受中国的发展脉动，并将在中国的所见所闻所感讲述给洪都拉斯民众。

“过去，我对中国的印象完全来自西方媒体报道，这次的中国之行让我亲眼看到现代化城市治理模式，这值得我们学习借鉴。”洪都拉斯《人民权力》报主编佩德罗·门布雷尼奥说。

这是航拍的洪都拉斯科潘玛雅古城遗址（无人机照片）。

在洪都拉斯北部的科潘古城遗址，李新伟和拉莫斯这对考古界的老朋友久别重逢，热情地握手拥抱。他们分别是中国社科院考古研究所“玛雅文明中心科潘遗址考古及中美洲文明研究”项目中国和洪都拉斯方面的负责人。

2015年，他们带领联合考古队开始在科潘玛雅遗址中8N-11号贵族院落遗址开展工作。在这里，中洪联合考古队曾先后发现了交叉火炬、羽蛇神头像、玉米神头像等艺术水平很高的文物，在墓葬中还发现了精美的玉器和彩陶。

在拉莫斯看来，两国建交后开展的全方位交流，将推动双方的考古研究扩展至文物和文化遗址保护等其他领域。李新伟认为，中国考古学者研究玛雅文明，也将有助于他们在比较和借鉴中，更好地认识和理解中华文明。

尊重人类文明的多样性，习近平主席一直念兹在兹。2013年6月，习近平主席在时任墨西哥总统培尼亚陪同下参观了奇琴伊察玛雅文明遗址，提出不同文明应以开明开放态度相互包容、和平相处，实现共同发展、共同繁荣。2016年11月，习近平主席在秘鲁国会发表演讲时，将印加文明比喻为“人类文明史上一颗璀璨的明珠”。访问秘鲁期间，习近平主席还参观了“天涯若比邻－华夏瑰宝展”，积极推动中拉文化对话，促进文明互鉴交流。

在同习近平主席会谈时，卡斯特罗总统说，习近平主席提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，有助于建设一个符合世界人民共同期盼的更加和平、安全的世界，洪方高度评价并将积极参与。

“相知无远近，万里尚为邻。”面向未来，在两国元首共同规划和引领下，中国与洪都拉斯将进一步深化互信，拓展合作，增进友谊，与其他拉美国家一道，推动平等、互利、创新、开放、惠民的新时代中拉关系行稳致远。

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