新华社拉巴特6月13日电（记者霍晶）2023年拉巴特国际书展日前在摩洛哥首都拉巴特闭幕，参展的中国图书深受摩洛哥读者青睐。

参展中国代表团由人民出版社旗下的人民天舟出版有限公司联合中国国际扶贫中心，以及来自湖南省、河南省、重庆市的多家文化机构组成。

中国展台以“中国故事”为主题。在展台最显著位置，摆放着《习近平著作选读》第一卷、第二卷和英文、阿文及法文版《习近平谈治国理政》等书籍。人民天舟出版有限公司总经理龚勋告诉记者，书展期间，每天都有不少摩洛哥读者翻阅购买这些著作。此外，富有中国特色的文创产品也很受欢迎。

摩洛哥出版界资深人士、原摩洛哥出版商协会秘书长马拉迪表示，今年是摩洛哥与中国建交65周年，希望未来能有更多中国书籍和文创产品来到摩洛哥，促进两国文化交流和友谊传承。

拉巴特国际书展是摩洛哥乃至非洲地区最重要的书展之一。今年的书展于6月2日开幕，为期10天，共有来自50多个国家和地区的700多家出版和文化机构参展，观展人数达24万人次，创历史新高。

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