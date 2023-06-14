人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：美国在“北溪”问题上的“不作为”着实让人不解

2023年06月14日08:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月13日电（记者曹嘉玥）外交部发言人汪文斌13日在回答有关“北溪”事件的提问时表示，一贯善于利用热点问题发挥所谓“灯塔”作用的美国，在这次事件中却默不作声，其“不作为”着实让人不解。

　　当日例行记者会上，有记者问：据美国媒体报道，德国调查人员掌握的证据显示，“北溪”管线爆炸事件系由一个破坏小组实施。另有报道称，美国在爆炸发生三个月前曾获悉一项关于攻击管线的计划。发言人对此有何评论？

　　汪文斌说，中方已多次表明，保护关键基础设施安全是国际社会共同关切，对“北溪”天然气管线爆炸事件开展客观、公正、专业的调查并追究有关责任至关重要。

　　他表示，“北溪”爆炸事件发生至今已8个多月，但调查进展十分缓慢。“令人尤其感到意外的是，一贯善于利用热点问题发挥所谓‘灯塔’作用的美国，在这次事件中却默不作声。”

　　汪文斌举例说，2011年4月22日，叙利亚国内出现动荡。27日，美方就向联合国提出动议，要求联合国人权高专办向叙派遣调查团，就叙可能存在的违反国际人权法行为展开调查；29日，美宣布认定叙严重侵犯人权，对叙部分人员和实体实施制裁。美方在短短一周内就完成了从“调查”到“制裁”的全套动作。此后，美方更是通过资助“白头盔”组织编造所谓证据、对叙发动空袭、继续扩大制裁、联合盟友施压等手段深度介入叙利亚局势，充满了不达目的不罢休的劲头。

　　“同美国上述‘雷厉风行’的作风相比，如今美国在‘北溪’问题上的‘不作为’着实让人不解。”汪文斌说，美方保持沉默的原因何在？美国在“北溪”事件上有什么难言之隐？美方打算什么时候对国际社会的疑虑和关切作出解释？对这些问题，美方欠国际社会一个交代。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部