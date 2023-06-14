新华社北京6月13日电（记者曹嘉玥）外交部发言人汪文斌13日在回答有关“北溪”事件的提问时表示，一贯善于利用热点问题发挥所谓“灯塔”作用的美国，在这次事件中却默不作声，其“不作为”着实让人不解。

当日例行记者会上，有记者问：据美国媒体报道，德国调查人员掌握的证据显示，“北溪”管线爆炸事件系由一个破坏小组实施。另有报道称，美国在爆炸发生三个月前曾获悉一项关于攻击管线的计划。发言人对此有何评论？

汪文斌说，中方已多次表明，保护关键基础设施安全是国际社会共同关切，对“北溪”天然气管线爆炸事件开展客观、公正、专业的调查并追究有关责任至关重要。

他表示，“北溪”爆炸事件发生至今已8个多月，但调查进展十分缓慢。“令人尤其感到意外的是，一贯善于利用热点问题发挥所谓‘灯塔’作用的美国，在这次事件中却默不作声。”

汪文斌举例说，2011年4月22日，叙利亚国内出现动荡。27日，美方就向联合国提出动议，要求联合国人权高专办向叙派遣调查团，就叙可能存在的违反国际人权法行为展开调查；29日，美宣布认定叙严重侵犯人权，对叙部分人员和实体实施制裁。美方在短短一周内就完成了从“调查”到“制裁”的全套动作。此后，美方更是通过资助“白头盔”组织编造所谓证据、对叙发动空袭、继续扩大制裁、联合盟友施压等手段深度介入叙利亚局势，充满了不达目的不罢休的劲头。

“同美国上述‘雷厉风行’的作风相比，如今美国在‘北溪’问题上的‘不作为’着实让人不解。”汪文斌说，美方保持沉默的原因何在？美国在“北溪”事件上有什么难言之隐？美方打算什么时候对国际社会的疑虑和关切作出解释？对这些问题，美方欠国际社会一个交代。

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