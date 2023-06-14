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外交部发言人评美国计划重返教科文组织：不能把加入国际组织当作逛公园

2023年06月14日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月13日电（记者曹嘉玥）就美国计划重新加入联合国教科文组织一事，外交部发言人汪文斌13日表示，作为国际组织的成员是很严肃的事，美方不能把加入国际组织当作逛公园，更不能把国际组织当作地缘政治的博弈场。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务院发言人日前称，美方已致信联合国教科文组织，通知美国计划重新加入该组织决定。12日，教科文组织总干事阿祖莱向机构成员国代表就此进行了通报。中方对美国重返教科文组织有何评论？

　　汪文斌说：“希望美方这次所做决定是负责任的，初衷是支持多边主义、促进国际合作。”

　　汪文斌表示，美国曾两次退出联合国教科文组织，对该组织工作产生负面影响。“作为国际组织的成员是很严肃的事，如果美方这次是真心诚意重新加入，就应展现遵守国际规则、尊重国际法治的诚意，切实履行作为一个负责任国家应尽的国际义务，包括尽快全额补缴拖欠教科文组织多年的会费，不能把加入国际组织当作逛公园，想来就来，想走就走；更不能把国际组织当作地缘政治的博弈场，假国际社会之公谋求维护所谓自身‘全球领导力’之私。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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