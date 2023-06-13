人民网东京6月13日电（滕雪）6月12日，“你好中国！”——2023长江主题旅游海外推广季日本专场活动在东京中国文化中心开幕。中国驻东京旅游办事处主任欧阳安、东京中国文化中心主任罗玉泉以及中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤、日本政府观光局代表笈田雅树、日中友好会馆中国代表理事黄星原、日本旅行业协会代表池畑孝治等主办单位代表和中日方嘉宾，日本当地旅游业者、中日两国的航空公司代表，日本各界友好人士等100余人参加了活动。

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤致辞。人民网滕雪 摄

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤在致辞中表示，长江被称为中国的"母亲河"，是中国最长、流域面积最大的河流，也是世界第三长的河流。许多中国历史文化名城，如重庆、武汉、南京、上海等等，都坐落在长江沿岸。孕育出优秀中华传统文化和诸多经典文学作品的长江流域也是中华文化的重要象征。无论是追溯历史、畅游自然还是体验传统文化，长江所流经的区域都是不可错过的、值得探索的游览胜地。希望通过此次活动，日本民众能够更多地了解和喜欢长江。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安致辞。人民网滕雪 摄

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，此次活动作为新冠疫情管控措施放宽后在日举办的首个大型旅游推广活动，对于进一步加强中日文化旅游交流合作具有积极意义。他指出，中日两国是一衣带水的友好邻邦。长期以来，中日一直互为重要旅游目的地。在当前国际旅游市场呈现良好复苏态势的背景下，中国驻东京旅游办事处将一如既往地发挥好中日文化旅游的桥梁和沟通作用，与包括旅游界人士在内的日本各界友好人士携手努力，共同推动中日文化旅游合作深入发展、中日民间友好事业向前迈进。

国家文旅部中外文化交流中心副主任万铤在视频致辞中表示，中日两国一衣带水，地缘相近、人文相通，希望通过此次2023“长江主题旅游海外推广季”向日本民众全面深入地展示长江风貌。

日本政府观光局代表笈田雅树致辞。人民网滕雪 摄

日本政府观光局代表笈田雅树在致辞中回顾了自己在中国的工作经历，对包括长江在内的厚重中国历史记忆深刻，并祝愿通过此次活动让更多日本民众了解长江蕴含的丰富自然风光和独特魅力。

东京中国文化中心主任罗玉泉致辞。人民网滕雪 摄

东京中国文化中心主任罗玉泉在活动的最后向日本民众发出诚挚邀请，希望能有更多的日本朋友去中国各地走一走、看一看，近距离感受充满活力的今日之中国。

在推介环节，湖北省文化和旅游厅推出了包含“饱览长江壮阔之美”“寻访世界文化遗产”在内的八大文化旅游品牌，介绍了“著名景区项目升级拓展游、旅游线路创新游以及四季游、全域游”的游览湖北“三大新玩法”。江苏省文化和旅游厅介绍了长江沿岸南京、扬州、镇江、泰州、常州、无锡、苏州、南通八个城市的文化旅游特色。江西省文化和旅游厅播放了旅游宣传视频短片，并重点介绍了省内唯一的沿江城市——九江市。

此外，现场还举办了“发现中国长江之美”图片展以及中国国家广播电视总局国际合作司“长江主题视频全球展映”看片会，为日本旅游业界和日本民众搭建起全面了解长江风貌的窗口平台，也充分展示了长江沿岸地区经济社会发展的巨大成就。到场的日本嘉宾纷纷表示，希望能够有机会前往中国旅游，亲自去体验长江流域丰富的文化和旅游资源。

据悉，2023“长江主题旅游海外推广季”由中外文化交流中心联合上海、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等十省（市）文化和旅游主管部门，联动驻外使领馆、海外中国文化中心和驻外旅游办事处等机构共同举办，围绕“守护黄金水道 促进绿色发展”的主题，向国际社会讲好长江故事，展示长江流域生态文明建设和可持续发展成果。

(责编：贾文婷、杨牧)