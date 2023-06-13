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特写：相隔千年万里 互鉴文明之美——记中洪联合开展玛雅遗址考古

陈昊佺 吴昊
2023年06月13日21:52 | 来源：新华网
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　　新华社洪都拉斯科潘6月12日电 特写：相隔千年万里 互鉴文明之美——记中洪联合开展玛雅遗址考古

　　新华社记者陈昊佺 吴昊

　　握手拥抱，李新伟和拉莫斯在中美洲洪都拉斯的热带丛林中久别重逢。穿过满是青苔的灰色石墙，仿佛做客千年前在此的玛雅人家。

　　李新伟是中国社科院考古研究所“玛雅文明中心科潘遗址考古及中美洲文明研究”项目中方负责人，拉莫斯是该项目洪方负责人。2015年，他们带领联合考古队，开始在科潘玛雅遗址8N-11号贵族院落遗址展开工作。

　　科潘遗址位于洪都拉斯西北部，是玛雅文明中最古老且最大的古城遗址之一，1980年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

　　开展联合考古工作4年多来，一件件精美的陶器、玉器、雕塑抖落千年尘土，在中洪两国考古学家手中重见天日。

　　在科潘遗址入口陈列厅中央立着一尊精巧的龙头雕像，高昂的圆头鼻子和卷曲的嘴边龙须看着与“中国龙”很像，雕像旁的介绍牌上写着这对中洪考古搭档的名字。

　　作为从小接触“龙文化”的中国人，李新伟对在大洋彼岸偶遇千年前的“玛雅龙”感到很激动。“当时我们遇到一条蛇，把蛇赶走后就发现了这个龙头像。”李新伟对发掘当日的细节记忆犹新。

　　拉莫斯长期从事玛雅考古，但对他而言，这个新发现也格外稀奇。“这个龙头雕像活灵活现，有助于我们理解玛雅宗教。”

　　李新伟告诉记者，与中国相似，龙在玛雅文明中也与降水有关，是中美洲的重要神明。此外，从天地人的世界观到对翡翠玉器的喜爱，中华文明与玛雅文明有着更普遍的共性。

　　科潘遗址旁有一座国际考古队仓库，一排排高耸木架上堆满石雕，凝聚着各国考古学家多年心血。

　　在李新伟看来，研究中华文明必须立足国际视野，与其他文明交流互鉴。“中国文明观并非比较谁更优秀，而是提倡各美其美、美人之美、美美与共。”

　　拉莫斯认为，中国文明理念与科潘遗址国际考古合作模式不谋而合。拥有不同经历与背景的考古学家汇聚科潘工作，能为玛雅文明带来新的解读角度。

　　作为科潘遗址的管理者，洪都拉斯人类学和历史研究所西部地区代表萨尔瓦多·马丁内斯也认为，中国考古学家可以为本地学者理解玛雅文明提供新观点和视角。“历史文化交流能把我们更紧密地团结在一起，教我们从世界角度理解本国文明。”

　　李新伟曾参加中华文明探源工程。作为中华文明研究“老手”，他坦言自己在玛雅考古方面是“初学者”。

　　李新伟从洪方考古学家那里了解到隧道发掘法，当地正是用这种方法探索玛雅遗址中被层层掩埋的千年秘密。中国考古学家也带来无人机航拍、三维测绘等先进技术，应用中国考古学地层分析经验，提高现场考古工作效率。

　　“我们来自不同文明，用不同考古方式，但终能达成一致。”拉莫斯说，“说到底，洪中人民都有共同愿望，那就是保护人类文明遗产。”

　　3月26日，中国与洪都拉斯政府签署建交公报。在中洪考古学家看来，两国将在遗产保护合作方面迎来新篇章。

　　马丁内斯表示，洪中考古合作早已取得众多成果，两国建交和高层往来更带来新希望。“中国考古经验丰富、技术先进，我们对双边考古合作充满期待。”

　　拉莫斯表示，希望借助中国经验和技术，处理好在遗址保护和旅游开发之间保持平衡这道“难题”。

　　中洪建交后，李新伟终于可以着手实现一个长久心愿：在国内举办考古成果展，把仓库里琳琅满目的玛雅珍宝展示给中国民众。

　　“希望玛雅文物让中国人既能感知到另一种文明之美，也能体会自身文明之美，感受到文明交流互鉴的美好。”他说。

(责编：贾文婷、杨牧)

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