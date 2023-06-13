伊拉克国家电视台以“纳西里耶储油库工程复工建设”为题进行报道，图为新闻画面片段。中国石油管道局工程有限公司供图

人民网迪拜6月13日电（记者张志文）6月11日，伊拉克国家电视台等当地主流媒体对由中国石油管道局工程有限公司承建的纳西里耶储油库工程进行报道，并强调该项目对于保障伊拉克油气能源战略储备和带动当地经济社会发展的重要作用。

伊拉克媒体在报道中引述业内人士观点，表示作为该国油气设施建设重点工程，纳西里耶储油库工程担负着保障伊拉克油气能源战略储备、统一外输，以及拉动经济、促进民生、保护自然环境等重要使命。

日前，纳西里耶储油库工程举行复工仪式，伊拉克国家石油公司总裁阿里·沃里德·哈默德高度赞扬了中方建设者专业能力和敬业精神，希望各方通力协作，将该工程打造成伊拉克的标志性工程。

据介绍，纳西里耶储油库一期设计储量为400万桶，是规划中伊拉克中南部的原油输送枢纽，建成投产后将连接该国艾哈代布、格拉夫、纳西里耶、阿布阿莫德及巴德拉等五个油田。

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