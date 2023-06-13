人民网华沙6月13日电（记者禹丽敏）中国商务部于6月13日组织企业在波兰开展贸易促进活动,以加强中波经贸往来，推动两国企业务实合作。13日上午，“中国—波兰企业贸易对接会暨签约仪式”在波兰首都华沙举行。中国五矿集团、中国保利集团、中国农业发展集团、新兴际华集团、中国医药集团等一批大型中国企业参加了活动。中国商务部外贸司司长李兴乾、波兰发展与技术部贸易与国际合作司副司长亚历山大·谢马什科和波兰国家商会大使、董事会成员、国际部主任耶日·德罗兹分别致辞。中国驻波兰大使馆经济商务公使衔参赞徐晓峰出席签约仪式。

李兴乾司长表示，中波两国建交70多年来，双边关系不断发展，经贸合作持续深化，波兰继续保持中国在中东欧地区最大贸易伙伴和最大出口市场，中国则是波兰第二大贸易伙伴和第二大进口来源国。近年来，中国不断扩大开放，积极扩大自有关国家和地区进口。中方诚挚欢迎波兰企业来华参加中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等展会，加大优势产品在华推介力度，拓展中国市场，与全球伙伴共同分享中国市场机遇，实现互利共赢。

波兰发展与技术部贸易与国际合作司副司长亚历山大·谢马什科和波兰国家商会大使、董事会成员、国际部主任耶日·德罗兹表示，中国政府对波中经贸关系的高度重视，波方将继续与中国各领域合作伙伴加强对接，推进波中两国在贸易投资等领域的交流与合作。

对接会上，双方企业签署了多项贸易协议。此次活动由中国商务部外贸发展事务局承办。两国120余名企业家、代表出席活动。

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