会议视频截图

人民网北京6月13日电（记者符园园）6月12日，由中国社会科学院拉丁美洲研究所、湖北大学区域与国别研究院、中国社会科学院国家全球战略智库共同主办的第四届“东亚-拉美地区研究伙伴对话”国际会议在武汉顺利举行。来自中国、日本、韩国、墨西哥、巴西、阿根廷、智利等东亚和拉美14国的专家学者、政府官员及媒体人士等百余人通过线上线下的方式参加会议。

本次会议以“高质量伙伴关系：东亚和拉美地区发展与互鉴”为主题，旨在充分利用智库交流平台，引领东亚和拉美跨区域合作战略方向，为建设更高效、更高质量的东亚-拉美伙伴关系提供智力支持。

中共中央对外联络部拉美局局长王玉林在致辞中指出，近年来，面对复杂的国际形势，东亚-拉美区域合作仍不断巩固增强，两大地区融合发展趋势持续深化，日益成为联系紧密的高质量伙伴。未来双方在贸易开放、基础设施互联互通、清洁能源、数字经济、农业等诸多领域存在广泛合作空间，这也将为推动东亚-拉美进一步深化高质量伙伴关系提供强劲动力。

中国社会科学院国际合作局局长王镭表示，东亚与拉美是当今世界蕴含巨大发展潜力和增长动能的两个地区。在东亚-拉美合作论坛的推动下，两个地区互利共赢合作持续迈出新步伐，为全球经济增添韧性与活力。十年来，中拉共建“一带一路”取得丰硕成果，有效增进了中拉务实合作和人民福祉，也为东亚-拉美合作产生重要带动效应。

与会专家围绕跨区域贸易谈判议程、跨区域互联互通建设、能源和粮食安全保障以及现代化建设与经验互鉴四个议题进行了交流探讨，为促进东亚-拉美伙伴关系发展积极建言献策。

近年来，中国和拉美国家的关系持续快速发展。今年4月，巴西总统卢拉成功访华，中巴两国签署了减贫、科技创新、航天、信息通信、金融等领域共15项合作文件。6月初，阿根廷与中国签署了共建“一带一路”合作规划，并续签了双边本币互换协议。本次会议期间，刚与中国建交不到3个月的洪都拉斯，与中国政府正式签署了共建“一带一路”谅解备忘录，将为中国与拉美地区深入合作注入强劲动力。

与会学者认为，构建东亚-拉美高质量伙伴关系，要坚持开放的区域主义、践行多边主义，通过推进共建“一带一路”深化发展合作，从双方现代化道路的经验互鉴中汲取发展的智慧与合作的动力。

(责编：贾文婷、杨牧)