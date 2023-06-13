人民网罗马6月13日电（记者谢亚宏）当地时间6月9日，由色萨利大学孔子学院、中国国际中文教育基金会、雅典中国文化中心共同举办的“中国故事讲座·品味中国电影”主题活动在希腊色萨利大学孔子学院举办。

中国驻希腊使馆肖军正大使、教育专员田磊、中国著名导演谢飞及夫人崔雁敏、雅典中国文化中心主任任刃、亚里士多德孔子学院院长鲍晓英教授、色萨利大学校长Zissis Mamouris教授、色萨利大学副校长Ioanna Lalioto教授和希腊各界中国文化爱好者近百人出席本次活动。

活动期间共放映了谢飞执导的《扎西卓玛》《本命年》和《湘女萧萧》三部电影作品。谢飞导演在讲座中就他的电影人生、对中国新生代影视力量的教育培养、中国希腊电影文化对比和中国人的价值观等话题向现场观众进行了生动的主题讲座和交流。

现场观众纷纷表示，通过观看电影和聆听导演的讲座，对中国文化、中国人的价值观有了深入了解，也看到了中希两国在文化视角与思维方式上的异同。谢飞导演孜孜不倦的艺术追求和职业操守、个性鲜明的艺术风格、传道授业解惑的师者风范令人钦佩。

本次活动以现代电影艺术为基础，加强两国人文交流，推动两国文明互鉴，展示中国文化魅力，增进了两国人民友谊，加深了彼此了解。

导演谢飞是中国第四代导演最重要的领军人物之一，在中国电影史上影响深远。他执导的影片《香魂女》荣获第43届柏林国际电影节金熊奖，《本命年》荣获第40届柏林国际电影节银熊奖。

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