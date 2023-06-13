新华社北京6月13日电 近日，北半球野火肆虐的新闻引人关注——加拿大遭遇史上最严重的春季火灾，中亚内陆国家哈萨克斯坦突发森林大火。

气象专家认为，近些年炎热、干燥、多风的极端天气助长了火灾的发生，由极端天气导致火灾频发已经成为全球性的趋势。

加拿大：没完没了的火情

加拿大跨部门林火中心数据显示，截至当地时间11日，加拿大全国范围内共有431处在燃森林火场，其中208处处于失控状态。今年以来，加拿大已发生2400次林火，过火面积超过4.7万平方公里，相当于过去10年平均水平的15倍。

东部的魁北克省自然资源部长迈特·维齐纳说，当地火情已得到一定控制，但被疏散的居民暂时还不能回家。

不列颠哥伦比亚省官员建议当地居民，“每个人用20分钟准备好应急包等物资，以便紧急撤离所需”。

4月下旬，不列颠哥伦比亚省就发生了森林火灾。5月，西部的艾伯塔省因森林火灾难以控制，宣布进入紧急状态。受火情持续影响，过去一个月来，加拿大累计约12万人被迫疏散。

加拿大森林火灾产生的大量烟霾持续向南扩散，已波及美国东海岸和中西部多州，多地空气污染指数纷纷“爆表”，纽约等城市一度为暗黄色烟霾所笼罩。

6月7日，一名行人从烟尘笼罩的美国纽约曼哈顿世贸中心附近走过。新华社发（郭克摄）

5月27日，加拿大不列颠哥伦比亚省东北部地区野火蔓延。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

哈萨克斯坦：全国哀悼遇难者

哈萨克斯坦东部地区阿拜州8日发生森林大火，火势蔓延迅速，仅9日至10日过火面积就从3万公顷扩大到6万公顷。据哈生态与自然资源部消息，引发本次森林大火的原因是两次雷击。

哈紧急情况部共调集约300辆消防车、11架直升机，以及1500多名消防员参与灭火工作。受火焰温度高、过火面积大和风力强等因素影响，灭火工作一度面临很大挑战。截至12日中午，火势覆盖面积仍有4.3万公顷，森林大火已导致14名护林员丧生。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署总统令，宣布6月12日为哈萨克斯坦全国哀悼日。

视频截图：火灾救援画面（哈萨克斯坦紧急情况部提供）

极端天气导致“大烤”模式

近些年，全球气候变化加剧导致极端天气事件增加。

2022年夏天，北半球多地迎来大“烤”。极端干旱导致欧洲西南部尤其是法国和西班牙火灾频发。

2020年，美国加州遭遇史上最严重的“火灾季”。截至当年年底，加州共发生近一万场森林火灾，过火面积近180万公顷。

2016年，加拿大艾伯塔省石油重镇麦克默里堡遭遇严重林火，10万居民疏散。

……

6月7日，纽约市深陷加拿大山火导致的烟霾之时，有网友在社交媒体上列出2019年悉尼、2020年洛杉矶和旧金山、2023年纽约的类似污染画面，并留言道：“地球在着火”“我们必须作出改变”。

导致林火肆虐的头号原因是极端天气。英国《自然》杂志援引新不伦瑞克大学林业管理专家安东尼·泰勒的话报道，今年加拿大东部地区降水比往年减少大约50%，干旱天气为火灾埋下“导火索”。

加拿大林业局研究人员马克安德烈·帕里西安说，从近些年的统计数据来看，“火灾季”开始得越来越早，延续时间也越来越长。不仅在加拿大，极端天气导致火灾频发已成为全球性趋势。

联合国政府间气候变化专门委员会今年4月发布报告，再次提醒全球气候变化会加剧极端天气事件的发生，呼吁各国采取深入、快速和持续的减排行动，减缓气候变化的脚步。

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