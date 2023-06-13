新华社开罗6月13日电（记者王尚）联合国开发计划署12日表示，已成功协助停泊在也门红海海域的“萨菲尔”号储油巨轮获得保险，向最终实现船上原油转移迈出重要一步。

5月30日，联合国工程船抵达也门红海港口荷台达附近海域。新华社发（默罕默德摄）

根据联合国开发计划署发表的声明，保险将涵盖原油转移过程中可能发生的任何损失或损坏。联合国开发计划署署长阿希姆·施泰纳在声明中表示：“保险是推进原油转移行动的关键因素。没有保险，任务无法继续进行。”

“萨菲尔”号长362米，宽70米，载重量逾40万吨，由日本日立造船公司于1976年建造，1987年改装后于次年泊于也门港口荷台达以北红海海域，用于储存原油，归属也门国家石油公司。

5月30日，联合国工程船的船员在该船抵达也门红海港口荷台达附近海域后固定船只。新华社发（默罕默德摄）

该油轮自2015年3月被也门胡塞武装控制后，一直处于无人检修状态，目前油轮上仍有约110万桶原油。联合国多次警告，“萨菲尔”号油轮存在原油泄漏、爆炸或起火的风险，一旦发生事故，将造成环境和人道灾难。

一艘联合国工程船已于近期抵达“萨菲尔”号油轮附近，为转移油轮上的原油做前期准备工作。

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