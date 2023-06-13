新华社柏林6月12日电 据德国联邦国防军公告，北大西洋公约组织（北约）将于6月12日至23日在德国等地举行成立以来规模最大的空中军事演习，引发民众抗议。受军演影响，德国多地机场12日出现不同程度航班延误，对相关区域民航产生较大影响。

此次“空中卫士2023”空中部署演习由德国主导，主要演习地点在德国境内，同时涉及捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚等国，旨在加强跨大西洋军事合作、训练北约应对危机的快速反应能力。军方公告称，来自25个国家约1万名士兵和250架各型军机将参加此次演习。其中，美国是此次演习主要参与方，向德国部署了约100架不同型号的飞机。

据报道，此次军演将模拟所谓俄罗斯攻击北约成员国等多种情境。分析人士认为，北约举行如此规模庞大的演习意在震慑俄罗斯，但这种“秀肌肉”的做法恐将加剧俄乌紧张局势。

针对此次军演，数百名抗议者日前聚集在德国汉诺威地区的文斯托夫空军基地附近，打出“要和平，不要战争”“放下武器”等标语，呼吁以外交方式解决俄乌冲突。这一空军基地是此次北约军演的后勤基地之一。

此外，德联邦国防军称，受演习影响，预计会有民用航班出现延误，将尽力保证不会有航班取消。但工会组织德国空中交通管制联盟上月就表示，军方的判断过于乐观且“不切实际”，该演习“当然会对民航产生巨大影响”。

早些时候，德国方面宣布该国三处飞行区在演习期间每天将轮流对民航关闭两到三小时，但国防军随后将这一限制调整为四小时。德联邦国防军还警告称，演习期间预计每天将有250次军机起降，相关区域噪音会增加。

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