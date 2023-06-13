新华社联合国6月12日电（记者王建刚）联合国开发计划署12日在最新版“性别社会规范指数”报告中指出，包括女性自身在内，目前全球仍有近90%的人对女性持有某种偏见，这一情况在过去10年当中未得到改善。

报告显示，全球有一半人口仍然认为，男性能成为更好的政治领袖；超过40%的人认为，男性能成为更好的企业高管。有25%的人认为男人打妻子是对的。报告指出，这些偏见正在加剧女性面对的社会桎梏，对世界许多地区的妇女权益造成严重损害。随之而来的是这些地方反对性别平等的运动愈演愈烈，一些国家侵犯人权行为激增。

报告还说，女性在领导层中的代表性严重不足同样反映出性别偏见。自1995年以来，担任国家元首或政府首脑的女性比例一直保持在10%左右；在劳动力市场，女性在管理职位中所占比例不到三分之一。女性在受教育方面的进步与其经济上的赋权并未形成关联。当前，妇女的技能水平和受教育程度比以往任何时候都要高。但即使在女性受教育程度高于男性的59个国家当中，男性的平均收入仍比女性高出39%。

报告强调，各国政府在转变性别社会规范方面可以发挥至关重要的作用。报告还建议通过多种手段直接解决社会规范问题，包括实施相关教育来改变人们的观点，推动政策与法律变革以承认妇女在生活各个领域的权利，加强妇女在决策和政治进程中的代表性。

首个“性别社会规范指数”报告于2020年推出。此次最新调查数据来自80个国家和地区，覆盖了全球85%的人口。此次更新的报告包含了2017年到2022年之间的最新调查数据。

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