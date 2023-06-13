人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国开发计划署报告：性别偏见过去10年间仍“根深蒂固”

2023年06月13日13:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国6月12日电（记者王建刚）联合国开发计划署12日在最新版“性别社会规范指数”报告中指出，包括女性自身在内，目前全球仍有近90%的人对女性持有某种偏见，这一情况在过去10年当中未得到改善。

　　报告显示，全球有一半人口仍然认为，男性能成为更好的政治领袖；超过40%的人认为，男性能成为更好的企业高管。有25%的人认为男人打妻子是对的。报告指出，这些偏见正在加剧女性面对的社会桎梏，对世界许多地区的妇女权益造成严重损害。随之而来的是这些地方反对性别平等的运动愈演愈烈，一些国家侵犯人权行为激增。

　　报告还说，女性在领导层中的代表性严重不足同样反映出性别偏见。自1995年以来，担任国家元首或政府首脑的女性比例一直保持在10%左右；在劳动力市场，女性在管理职位中所占比例不到三分之一。女性在受教育方面的进步与其经济上的赋权并未形成关联。当前，妇女的技能水平和受教育程度比以往任何时候都要高。但即使在女性受教育程度高于男性的59个国家当中，男性的平均收入仍比女性高出39%。

　　报告强调，各国政府在转变性别社会规范方面可以发挥至关重要的作用。报告还建议通过多种手段直接解决社会规范问题，包括实施相关教育来改变人们的观点，推动政策与法律变革以承认妇女在生活各个领域的权利，加强妇女在决策和政治进程中的代表性。

　　首个“性别社会规范指数”报告于2020年推出。此次最新调查数据来自80个国家和地区，覆盖了全球85%的人口。此次更新的报告包含了2017年到2022年之间的最新调查数据。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部