“巴西TN项目新能源科普教育基地”被正式授牌现场。人民网记者 时元皓摄

人民网萨尔瓦多5月30日电 （记者时元皓）当地时间5月30日上午，中广核巴西能源控股有限公司（简称“中广核巴西公司”）Tanque Novo 180兆瓦风电项目（以下简称“TN项目”）投产仪式暨巴西新能源科普教育基地授牌活动在巴西巴伊亚州萨尔瓦多市举行，中国驻巴西大使祝青桥、巴伊亚州州长杰罗尼莫·罗德里格斯、巴西矿业能源部常务副部长埃弗林·克鲁斯、中广核巴西公司董事长方立奎、中广核能源国际副总裁张超群等出席并致辞，百余名巴西各级政府代表和中巴合作企业代表出席活动。

祝青桥在投产仪式上表示，中巴清洁能源合作基础良好、前景广阔。中国是全球可再生能源最大投资国、清洁能源设备最大制造国，巴西政府也将发展清洁能源作为促进发展转型升级的优先事项。TN项目的建设，是新时代中巴加速合作转型升级的生动写照，也是中国企业主动履行社会责任、积极融入巴西社会的创新实践。

杰罗尼莫·罗德里格斯表示，巴伊亚州在新能源领域拥有巨大发展潜力，而中广核在巴西的投资显示了其对于环境的责任与承诺，这有利于巴伊亚州建立清洁能源矩阵。该项目的竣工向世界展示了不断巩固的巴中关系，希望未来巴西能继续加强与中国的合作。

埃弗林·克鲁斯表示，在巴西绿色再工业化大背景下，TN项目是中巴能源创新合作的成功典范，在为巴西提供清洁能源、创造就业岗位的同时，也有力带动了巴西能源转型和风能产业提升。

方立奎在致辞中表示，中广核巴西公司将积极贯彻“高标准、可持续、惠民生”要求，建设更多可再生能源标杆项目，全面贯彻可持续发展理念，致力建设一个项目，改善一片环境，富裕一方百姓，促进一方和谐。

张超群表示，中广核能源国际愿意发挥科技、人才、管理等优势，主动服务共建“一带一路”同巴西“再工业化”战略的对接，秉承合作共赢理念，创新合作模式，为巴西能源转型、经济社会发展、中巴友好往来贡献中广核方案。

投产仪式上，中广核巴西公司与当地政府、中资企业、当地企业等签署了巴伊亚州新能源建设合作备忘录、绿地储备项目开发备忘录等投资协议。杰罗尼莫·罗德里格斯、埃弗林·克鲁斯、巴西风能协会主席埃尔比亚·甘努姆等为“巴西TN项目新能源科普教育基地”授牌。据了解，该教育基地将主要面向巴西公众进行风电等新能源的科普活动，建成后全国民众将可免费预约参观。

据介绍，TN项目是中广核在巴西第二个自主建设的绿地项目，位于风力资源丰富的巴西东北部巴伊亚州，于2021年11月25日开工建设，总装机容量为180兆瓦，项目配置40台风电机组，全部使用中国国产风机设备，是目前南美洲最大叶片风电机组。该项目预计年发电量7.2亿千瓦时，可“点亮”43万巴西家庭，每年可减少二氧化碳排放65万吨，相当于造林1800公顷森林。

(责编：于洋、常红)