人民网首尔5月31日电 （记者马菲）为纪念《中日韩三国政府关于建立三国合作秘书处的备忘录》签署13周年，中日韩合作秘书处（以下简称“秘书处”）30日在首尔举办“中日韩合作之日”庆祝活动。

韩国外交部东北亚局审议官姜英信、中国驻韩国大使馆公使方坤、日本驻韩国大使馆公使山本文土分别在开幕式上致贺辞，秘书处首任秘书长申凤吉出席活动。

秘书处副秘书长白范钦在开幕致辞中表示，多年来，三国始终致力于建立合作组织和政府间磋商机制。面向未来，秘书处将不遗余力地促进地区持久和平、普遍繁荣和共同文化，并深化三国在各领域的合作。

秘书处副秘书长坂田奈津子和三国嘉宾共同揭晓秘书处吉祥物朱鹮名称。朱鹮是一种象征着中国、日本和韩国之间合作的鸟类，是保持促进中日韩合作积极势头的友谊象征。日前，秘书处面向三国民众发起吉祥物命名征集活动，得到中日韩民众热情广泛参与。最终确定吉祥物英文名称“Tribi”、中文昵称“鹮鹮”，寓意三国和平与合作。

活动现场还举行了2023中日韩精神年度汉字“和合”书法表演、中日韩歌舞表演等精彩演出。此外，中日韩图片展也在活动现场举行，展示了三国合作历史进程和4月份举行的“东亚文化之都”中日韩媒体和网络名人行活动精彩瞬间。丰富多彩的活动引起了民众广泛关注和积极参与。

活动现场设置多个展台，介绍了中日韩青年交流网络、中日韩数据港、中日韩共用汉字辞典等秘书处重要项目和出版物。秘书处表示，此次活动对民众了解三国文化、经济和青年交流，具有重要意义。秘书处将继续致力于推动中日韩各领域活动和项目，促进本地区和平与繁荣。

2010年5月30日，中日韩三国政府在韩国济州签署备忘录，同意于2011年9月建立中日韩合作秘书处。秘书处设立以来，在三国政府指导下，积极为三国机制化合作提供支持，大力促进本地区的持久和平、普遍繁荣、共同文化。

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